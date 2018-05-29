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Матюшевский: в мае наблюдается дефляция

30.05.2018 15:48 — Новости Экономики | Tut.by  
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«Население с большим доверием стало относиться к проводимой денежной кредитной политики. Это значит, что мы идем правильным путем», — рассказал в парламенте первый вице-премьер Василий Матюшевский.

Он напомнил, что в 2017 году Беларусь вышла из рецессии и наблюдался рост экономики, сохранилась макроэкономическая стабильность и сбалансированность. В этом году тенденция сохраняется.

Прирост ВВП за четыре месяца 2018 года — 4,8%, «это больше, чем заложено в прогнозе и больше, чем рост мировой экономики». Производительность труда — 5,4%, положительное торговое сальдо — 315 млн долларов.

За январь-апрель цены выросли к декабрю 2017 года на 2,8%.

— Это вписывается в прогнозные значения, — сказал Матюшевский. — В мае в стране наблюдается дефляция.

Бюджет исполнен с приличным дефицитом — 7,1% ВВП.

Основные задачи сегодня, по словам Матюшевского, сохранение макроэкономической стабильности, решение проблем долгов предприятий и выход на новый уровень эффективности и конкурентоспособности предприятий госсектора.

— Нельзя допускать перегрев внутреннего спроса, рост зарплат должен быть обеспечен только ростом производительности труда, — напомнил первый вице-премьер. — Необоснованный рост зарплат ведет к увеличению долговой нагрузки на предприятия. (…) Население с большим доверием стало относиться к проводимой денежной кредитной политики. Это значит, что мы идем правильным путем.

По словам Матюшевского, сейчас перед правительством стоит амбициозная задача: достичь ВВП 100 млрд долларов в эквиваленте к 2025 году. По его словам, В 2014 году был 80 млрд долларов, а сейчас около 60 млрд. При этом у сопоставимой по размерам Чехии — 500 миллиардов.

— Для этого надо добиться максимальной отдачи от модернизированных предприятий в традиционных отраслях экономики, нужен взрывной рост сферы услуг, малого и среднего предпринимательства, цифровой экономики.

Также, сказал Матюшевский, нужна новая региональная политика — «только так остановим отток людей в Минск и областные центры». Он сообщил, что Минэкономики уже подготовило план новой индустриализации регионов Беларуси до 2025 года — в него в включено 1172 проекта.

— Если они будут реализованы, численность занятых может вырасти на 30 тысяч человек, экономика может прирастать до 2% ежегодно.

 
Теги: Минск
 
 
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