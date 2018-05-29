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Матюшевский: В Беларуси нужна новая региональная политика
30.05.2018 15:46 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 30 мая. В Беларуси необходимо разработать и внедрить новую региональную политику, заявил первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский 30 мая на совместном заседании обеих палат Национального собрания.
Он сообщил, что по итогам анализа экономики районов Витебской области, в том числе самого проблемного из них — Оршанского, правительство "вскрыло целый пласт проблем региональной экономики".
(Будет дополнено.)
Алексей Александров, БелаПАН.
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Минск, 30 мая. В Беларуси необходимо разработать и внедрить новую региональную политику, заявил первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский 30 мая на...
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