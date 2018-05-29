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Матюшевский: В борьбе с лжепредпринимательством государство впало в крайности
30.05.2018 15:30 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 30 мая. В борьбе с лжепредпринимательством в Беларуси государственные органы "впали в крайности". Такое мнение высказал первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский 30 мая на совместном заседании обеих палат Национального собрания.
Матюшевский поддержал готовящуюся корректировку указа президента № 488 "О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств" от 23 октября 2012 года. "Указ нанес невероятный ущерб предпринимательству в стране", — заявил первый вице-премьер.
(Будет дополнено.)
Алексей Александров, БелаПАН.
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Минск, 30 мая. В борьбе с лжепредпринимательством в Беларуси государственные органы "впали в крайности". Такое мнение высказал первый заместитель премьер-министра...
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