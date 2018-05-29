|
Первый вице-премьер Матюшевский: В мае в Беларуси наблюдается дефляция
30.05.2018 15:24 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 30 мая. В мае 2018 года правительство фиксирует в стране снижение цен, сообщил первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский 30 мая на совместном заседании обеих палат Национального собрания.
"В мае у нас в стране наблюдается дефляция", — сказал он.
(Будет дополнено.)
Алексей Александров, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 30 мая. В мае 2018 года правительство фиксирует в стране снижение цен, сообщил первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский 30 мая на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)