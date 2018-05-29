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Первый вице-премьер Матюшевский: В мае в Беларуси наблюдается дефляция

30.05.2018 15:24 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 30 мая. В мае 2018 года правительство фиксирует в стране снижение цен, сообщил первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский 30 мая на совместном заседании обеих палат Национального собрания.

"В мае у нас в стране наблюдается дефляция", — сказал он.

(Будет дополнено.) 
Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 30 мая. В мае 2018 года правительство фиксирует в стране снижение цен, сообщил первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский 30 мая на...
 
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