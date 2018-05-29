|
Белстат: В I квартале 2018 года располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1.135,9 рубля в месяц
30.05.2018 15:19 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 30 мая. По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Беларуси в I квартале 2018 года располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1.135,9 рубля в месяц, сообщил Национальный статистический комитет.
В том числе в городах и поселках городского типа — 1.211,9 рубля в месяц, в сельских населенных пунктах — 940,4.
В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 40,8%, на покупку непродовольственных товаров — 29,8%, на оплату услуг — 26,2%.
Располагаемые ресурсы — денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.
Марина Носова, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белстат: В I квартале 2018 года располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1.135,9 рубля в месяц
Минск, 30 мая. По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Беларуси в I квартале 2018 года располагаемые ресурсы в расчете на домашнее...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)