Белстат: В I квартале 2018 года располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1.135,9 рубля в месяц

Минск, 30 мая. По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Беларуси в I квартале 2018 года располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1.135,9 рубля в месяц, сообщил Национальный статистический комитет.

В том числе в городах и поселках городского типа — 1.211,9 рубля в месяц, в сельских населенных пунктах — 940,4.



Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 1.063,8 рубля в месяц, из которых 806,1 (75,8%) приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 40,8%, на покупку непродовольственных товаров — 29,8%, на оплату услуг — 26,2%.

Располагаемые ресурсы — денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.



Потребительские расходы — расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).

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Марина Носова, БелаПАН.