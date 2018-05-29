|
Китайская Midea хочет выкупить производство стиральных машин у "Атланта"
30.05.2018 16:19 — Новости Экономики | Tut.by
Китайская компания Midea Group хотела бы выкупить производство стиральных машин у «Атланта». Данную информацию TUT.BY подтвердил вице-премьер Владимир Семашко.
«Действительно поступило такое предложение от китайской стороны. Они готовы полностью выкупить производство стиральных машин у «Атланта», — сказал Семашко.
Он не уточнил цену вопроса, поскольку еще идут переговоры.
«Если инвестор предложит нормальную цену и обяжется увеличить производство в разы, то в этом есть смысл, потому что белорусы получат работу и достойную зарплату», — отметил вице-премьер.
По его словам, мощности «Атланта» позволяют производить до 1 млн единиц стиральных машин, но само предприятие пока производит около 250 тыс. «Если инвестор берется за производство 1 миллиона машин и более, то, наверное, сам Бог велел [им это доверить]», — сказал Семашко.
Впервые информация об интересе Midea Group к производству стиральных машин в Беларуси
По экспертным оценкам, речь идет об инвестициях в 250−300 млн долларов.
Более десяти лет назад Midea Group
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Если инвестор предложит нормальную цену и обяжется увеличить производство в разы, то в этом есть смысл, потому что белорусы получат работу и достойную зарплату", -...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)