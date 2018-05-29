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Совет Республики принял к сведению декрет президента, касающийся занятости населения
30.05.2018 16:51 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 30 мая. 30 мая Совет Республики принял к сведению декрет президента от 25 января 2018 года № 1 "Об изменении декрета президента Республики Беларусь".
Речь идет о поправках в декрет от 2 апреля 2015 года № 3 "О предупреждении социального иждивенчества" (так называемый декрет о тунеядцах).
Как сообщает пресс-служба верхней палаты парламента, министр труда и социальной защиты Ирина Костевич заявила парламентариям, что работа по реализации декрета № 1 будет координироваться постоянно действующими комиссиями, в состав которых войдут депутаты всех уровней, специалисты местных органов власти по труду, занятости и социальной защите, представители жилищно-коммунального хозяйства, внутренних дел и другие, а также могут включаться представители республиканских и иных общественных объединений.
"В настоящее время идет процесс актуализации состава комиссий. Работать они будут с базой данных трудоспособных граждан в трудоспособном возрасте, не занятых в экономике, — сказала Костевич. — База будет сформирована к 1 декабря 2018 года, а в последующем будет ежеквартально актуализироваться".
По ее словам, правительством определены критерии отнесения трудоспособных граждан к незанятым в экономике, а также порядок взаимодействия государственных органов по формированию такой базы.
Отвечая на вопросы сенаторов, министр привела примеры конкретных жизненных ситуаций, при которых трудоспособные граждане, не занятые в экономике, будут освобождаться на определенное время от обязанности оплачивать жилищно-коммунальные услуги по полной стоимости. Она также подчеркнула, что все регионы выполнили показатели в области содействия занятости в I квартале текущего года.
Председатель постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Ирина Старовойтова добавила, что основой декрета № 1 служит консолидированное решение задач по содействию занятости населения — от оказания помощи в трудоустройстве гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, до применения мер к лицам, игнорирующим трудовую деятельность и ведущим асоциальный образ жизни.
Обновленный декрет был рассмотрен в марте на выездном заседании президиума Совета Республики в Могилеве и в апреле текущего года на открытии четвертой сессии Совета Республики.
В полной мере декрет заработает 1 января 2019 года.
После протестов, прокатившихся по стране в феврале—марте 2017 года против декрета президента № 3 "О предупреждении социального иждивенчества", документ был откорректирован, но не отменен. 25 января 2018 года Александр Лукашенко подписал декрет № 1. В его развитие правительство 30 марта приняло два постановления: № 239 "Об утверждении положения о порядке отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике, формирования и ведения базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, включая взаимодействие в этих целях государственных органов и организаций", а также № 240 "Об утверждении примерного положения о постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения".
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 30 мая. 30 мая Совет Республики принял к сведению декрет президента от 25 января 2018 года № 1 "Об изменении декрета президента Республики Беларусь". Речь...
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