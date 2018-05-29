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Матюшевский: о дефляции, зарплатах и прощенных долгах
30.05.2018 17:48 — Новости Экономики | БДГ
Рост ВВП в Беларуси превышает среднемировые темпы экономики, правительству удалось добиться макроэкономической стабильности.
Об этом заявил первый заместитель премьер-министра страны Василий Матюшевский в ходе совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики.
Он отметил, что ситуация по ценам в Беларуси стабильна. «За январь-апрель текущего года цены выросли к декабрю 2017 года на 2,8%, что хотя и больше прошлогоднего индекса потребительских цен за аналогичный период (2,4%), однако вписывается в прогнозные значения. В мае в стране наблюдается дефляция», — подчеркнул Матюшевский.
В Беларуси с начала года ВВП вырос на 4,8%, что выше среднемировых темпов роста экономики.
«Экспорт товаров и услуг в первом квартале вырос на 125,7%. Положительное сальдо составило 315 миллионов долларов», — констатировал первый заместитель премьер-министра.
Как сообщалось, инфляция в Беларуси в апреле составила 0,3%, по сравнению с декабрем 2017 года этот показатель составил 2,8%. По прогнозу на 2018 год инфляция не превысит 6%.
По словам Матюшевского, в первом квартале сумма прямых иностранных инвестиций составила $1,3, что «больше, чем за весь прошлый год». На 7,6% выросли доходы населения, почти на 14% — заработная плата. Промышленный комплекс «прибавил на 4 месяца почти на 9%».
Три задачи для правительства
По мнению чиновника, сегодня перед правительством стоят три основные задачи: сохранить макроэкономическую сбалансированность; решить проблему долгов и минимизировать долговые риски; выйти на новые уровни эффективности и конкурентоспособности организациями госсектора.
Важнейшее условие для их выполнения — не допустить необоснованного роста зарплат. Он должен обеспечиваться исключительно ростом производительности труда, иначе возрастает долговая нагрузка на предприятия.
Решение этих проблем и задач позволит достичь ВВП в 100 миллиардов долларов к 2025 году.
«Взрывной рост сферы услуг, малое и среднее предпринимательство и цифровизация экономики», обеспечат, по мнению Матюшевского, развитие страны.
Долг может быть прощен или подарен
«Одна из ключевых проблем в нашей стране — проблема накопленных долгов, — ответил Матюшевский на вопрос о долгах. — Вопрос крайне непростой. Это сдерживает экономический рост, это создает проблему для развития конкретных предприятий - не важно, государственной или частной формы собственности. Что делается правительством в этой части? Совместно с Нацбанком мы проводим работу с привлечением экспертов по созданию так называемого долгового рынка. Мы считаем, что любой имеющийся долг может быть куплен и продан. На всякий товар может быть купец. Нужно понять, какая справедливая оценка может быть. Первый шаг мы уже сделали. На прошлой неделе был подписан так называемый 200-й указ, который создает правовое поле для работы с накопленными долгами. Как нам кажется, это создает серьезную правовую основу — долг может меняться на долю в обществе, долг может быть прощен, долг может быть подарен».
Указ о реструктуризации задолженности и прекращении обязательств
Согласно документу, банки всех форм собственности смогут участвовать в процессе управления деятельностью предприятий-должников (обмен проблемных долгов по кредитам на акции предприятия). То есть банк вместо денег по кредиту на эту же сумму получает акции задолжавшей компании. Раньше это допускалось только для госбанков.
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Рост ВВП в Беларуси превышает среднемировые темпы экономики, правительству удалось добиться макроэкономической стабильности.
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