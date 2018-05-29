|
Подозревается в вымогательстве и получении взяток. КГБ - о задержании помощника президента
30.05.2018 18:41 — Новости Экономики | Tut.by
Задержанный помощник президента Беларуси — инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко подозревается в вымогательстве и получении взяток от представителей бизнеса и коммерческих структур. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Комитета государственной безопасности Беларуси Андрей Ярош, передает
Ярош проинформировал о том, что Ровнейко был задержан с поличным 29 мая.
«Он подозревается в вымогательстве и получении взяток от представителей бизнеса и различных коммерческих структур за решение вопросов, входящих в его компетенцию, — сказал Андрей Ярош. — В ходе проведения первичных следственных действий подозреваемый признался в получении взятки, а также дал признательные показания по другим фактам своей противоправной деятельности, задокументированной ранее».
Ярош рассказал, что Ровнейко попал в поле зрения правоохранителей давно.
«Материалы о коррупционной деятельности Ровнейко достаточно давно были доложены президенту. Оперативно-разыскные мероприятия проводились по поручению главы государства и находились на его личном контроле», — проинформировал Андрей Ярош.
Представитель КГБ отметил, что вопросам борьбы с коррупцией в Беларуси уделяется особое внимание: «Мы проводим эту работу открыто и прозрачно. Неприкасаемых у нас нет».
Сегодня КГБ
Сергей Ровнейко был назначен на должность помощника президента Беларуси — главного инспектора по Гродненской области 25 июня 2015 года. До назначения помощником занимал должность начальника главного управления контроля за работой отраслей материального производства КГК Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оперативно-разыскные мероприятия проводились по поручению главы государства и находились на его личном контроле.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)