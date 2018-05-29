Подозревается в вымогательстве и получении взяток. КГБ - о задержании помощника президента

Задержанный помощник президента Беларуси — инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко подозревается в вымогательстве и получении взяток от представителей бизнеса и коммерческих структур. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Комитета государственной безопасности Беларуси Андрей Ярош, передает БЕЛТА .



Сергей Ровнейко. Фото: sb.by

Ярош проинформировал о том, что Ровнейко был задержан с поличным 29 мая.

«Он подозревается в вымогательстве и получении взяток от представителей бизнеса и различных коммерческих структур за решение вопросов, входящих в его компетенцию, — сказал Андрей Ярош. — В ходе проведения первичных следственных действий подозреваемый признался в получении взятки, а также дал признательные показания по другим фактам своей противоправной деятельности, задокументированной ранее».

Ярош рассказал, что Ровнейко попал в поле зрения правоохранителей давно.

«Материалы о коррупционной деятельности Ровнейко достаточно давно были доложены президенту. Оперативно-разыскные мероприятия проводились по поручению главы государства и находились на его личном контроле», — проинформировал Андрей Ярош.

Представитель КГБ отметил, что вопросам борьбы с коррупцией в Беларуси уделяется особое внимание: «Мы проводим эту работу открыто и прозрачно. Неприкасаемых у нас нет».

Сегодня КГБ сообщил о задержании Ровнейко при получении взятки в размере 200 000 долларов США. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет. Подозреваемый находится в СИЗО КГБ.

Сергей Ровнейко был назначен на должность помощника президента Беларуси — главного инспектора по Гродненской области 25 июня 2015 года. До назначения помощником занимал должность начальника главного управления контроля за работой отраслей материального производства КГК Беларуси.