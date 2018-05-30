Юрий Дракохруст. Смерть и воскрешение Аркадия Бабченко: весь мир - театр

Бабченко жив! Эта новость, взорвавшаяся, как бомба, облетела весь мир. Поначалу это воспринималось как черный юмор, кощунственная шутка. Оказалось — нет, и правда жив-здоров, то, что все восприняли как трагедию, было, как выяснилось, инсценировкой спецслужб . Ну, во-первых, слава Богу, что жив человек, с которым уже попрощались.



Юрий Дракохруст, обозреватель белорусской службы «Радио Свобода». Кандидат физико-математических наук. Автор книг «Акценты свободы» (2009) и «Семь тощих лет» (2014). Лауреат премии Белорусской ассоциации журналистов за 1996 год. Журналистское кредо: не плакать, не смеяться, а понимать. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Блог Юрия Дракохруста на сайте «Радио Свобода»

Но, во-вторых, возникает вопрос: а зачем? Ответ можно представить себе в сравнении с альтернативой. Не было бы вчерашней информации об убийстве, не было бы потрясения многих и многих людей, не было бы страстных проклятий в адрес убийц, а вышел бы к публике глава СБУ и сообщил: нами раскрыт заговор с целью убийства в Киеве российского журналиста Бабченко, нам известны исполнители, заказчики — российские спецслужбы.

Ну и что? Покушения нет, трупа нет, а был ли тот заговор — сказали бы многие. Украинским властям и спецслужбам не все верят. У них там все время какие-то заговоры разоблачаются. Ну и раскрытие заговора, который не привел к последствиям, — не новость. Наверное, это неправильно, несправедливо, но так устроено людское восприятие, так устроены медиа.

Ну, а тут — фантастика. Восстание из мертвых — на это отреагирует весь мир. Христианский мир, по крайней мере. И отнюдь не по причине значимости самого Бабченко.

Если целью было привлечь внимание к информации СБУ о покушении, эта политтехнологическая цель была достигнута блестяще. Пока еще очень мало информации о деле, но какая-либо иная цель пока не просматривается.

Ну, а если бы преступника поймали за руку за минуту до выстрела, чем это было бы хуже? Зачем нужна была именно инсценировка, уверенность всех (или многих), что покушение достигло своей цели? Разве что ради следующего сценария.

Исполнитель звонит заказчику: «Посмотри телик, я замочил Бабченко, задание выполнено». А в ответ: «Ну ты молодец, что грохнул Бабченко, Россия тебя не забудет, твои 30 тысяч найдешь под водосточной трубой».

Цель была записать именно такой разговор и такое признание? Ну может. Хотелось бы этот разговор послушать.

Для всего остального именно инсценировка была не нужна. Чью и какую неожиданную, разоблачающую реакцию вызвали, получили организаторы инсценировки? Люди, уважающие (чуть не сказал — уважавшие) Бабченко, скорбели, возмущались, ругались, проклинали, официальная Москва сказала, что, видно, сами украинцы убили, на Западе вспомнили и Немцова, и Шеремета, и Скрипалей. Которая из этих реакций была неожиданной, которая однозначно указала на виноватого? Ни одна.

Повторю: еще не все детали ясны. Но из того, что известно, вырисовывается только одна цель — сделать так, чтобы мир вздрогнул, привлечь его внимание. Привлекли. Но к чему?

Более содержательный результат эта операция принесет лишь в том случае, если у украинских спецслужб есть железобетонные, убойные, на 200% убедительные доказательства того, что это действительно был заказ и именно российских спецслужб. Доказательства нужны именно убойные. Потому что и сам характер инсценировки, и то, что, как сообщается, исполнители — ветераны АТО, допускает, а кого-то и подтолкнет к мысли, не инсценировка ли в этом деле вообще все.

В конце концов выдать себя за российских разведчиков могли и их украинские коллеги. А мог быть и просто прямой приказ офицеров СБУ исполнителям (или «исполнителям»), служивые люди привыкли выполнять приказы. Такая инсценировка в инсценировке, театр в театре.

Я не утверждаю, что так и было, благо есть кому развивать подобные теории. Но перебить их можно только сверхубедительными доказательствами. Можно предполагать, что они есть, если операцию и правда готовили несколько недель и ловушку смастерили такую, из которой не убежать.

Если нет — громовой эффект от смерти и воскрешения будет работать против Украины.

Но, впрочем, от этой операции даже в случае ее полного политического, политтехнологического успеха останется, как в известном анекдоте, осадочек.

Почти сутки сотни, тысячи людей во всем мире были в горе, скорбели, плакали. Многие страстно бичевали убийц и их покровителей. А их, их чувства, их искренность просто использовали. Ваши слезы и проклятья разогнали хайп. Всем спасибо, все свободны, спектакль закончился.

Оно, конечно, как писал Шекспир: «Вся жизнь — театр, в нем женщины, мужчины — все актеры, и каждый не одну играет роль». Актеры. Но не марионетки. А тут оказались марионетками. А люди в принципе не любят, когда их делают марионетками.

Ну и есть еще один момент. 29 мая в Киеве была инсценировка. А что еще было, есть и будет там инсценировкой?

Впрочем, за Аркадия Бабченко лично можно только порадоваться. Редкому человеку удается прочитать такое количество адресованных ему некрологов и услышать столько погребальных плачей. За всех остальных радоваться в связи с этим спектаклем как-то не получается.

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