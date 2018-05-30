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Бывший гендиректор Национального процессингового центра приговорен к семи годам лишения свободы

30.05.2018 21:27 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 30 мая. Бывший генеральный директор ОАО "Национальный процессинговый центр" Геннадий Зубарев 30 мая приговорен судом Московского района Минска к семи годам лишения свободы с конфискацией всего имущества, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, в течение 5 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Об этом сообщили в Минском городском суде.

Данный приговор — второй в отношении Зубарева с начала этого года. Поводом для нового судебного разбирательства стал новый эпизод преступной деятельности.

9 февраля 2018 года этот же суд приговорил Зубарева к шести годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и запретом занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, в течение пяти лет. Он был признан виновным в совершении преступлений по ч. 3 ст. 430 УК (получение взятки) и ч. 4 ст. 2 10 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Обвиняемый находится под стражей.

Как сообщалось ранее, Зубарев обвинялся по ряду эпизодов получения взяток в особо крупном размере. Так, по информации следствия, в 2011—2016 годах он получил от представителя латвийской компании около 2,3 млн евро за заключение ею договоров с Банковским процессинговым центром на поставку лицензий и неисключительных прав на использование программного обеспечения. Сумма взяток устанавливалась как определенный процент от каждого заключенного договора. Кроме того, по информации следствия, в 2011—2016 годах Зубарев похитил в Банковском процессинговом центре более 400 тыс. рублей, переведя их на счет подконтрольного обвиняемому ООО "Картсервис", затем — на счет также подконтрольной ITI Corporation.

В 2011—2012 годах Зубарев, по версии следствия, получил взятки более чем на 260 тыс. долларов за заключение договоров между Банковским процессинговым центром и зарубежными фирмами на приобретение банкоматов марки NCR, расходных материалов, услуг, лицензий на программное обеспечение, запчастей к банкоматам. А в 2013—2014 годах — более 400 тыс. долларов за приобретение процессинговым центром у ряда зарубежных компаний терминалов Verifon и запчастей к ним.

По информации Мингорсуда, сегодня районный суд признал Зубарева "виновным в принятии должностным лицом для себя материальных ценностей, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, а также за выполнение в интересах дающего взятку какого-либо действия, которое это лицо могло совершить с использованием своих служебных полномочий, совершенных в особо крупном размере". На основании ч. 3 ст. 430 УК ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, в течение 5 лет.

Итоговые семь лет назначены по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначенных по двум приговорам.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в Минский городской суд через суд Московского района в течение десяти суток со дня провозглашения, а обвиняемым в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 30 мая. Бывший генеральный директор ОАО "Национальный процессинговый центр" Геннадий Зубарев 30 мая приговорен судом Московского района Минска к семи...
 
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