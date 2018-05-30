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От $900. На электронный аукцион выставлено 9 очень дешёвых участков

31.05.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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От 0. На электронный аукцион выставлено 9 очень дешёвых участков

Низкая цена лотов обусловлена отдаленностью Червеня от Минска — расстояние между городами около 50 километров.

Так, к примеру, право пожизненной аренды земельного участка площадью 13,5 сотки в деревне Проварное обойдётся покупателю в 1,8 тыс. рублей (менее 900 долларов по актуальному курсу). Из коммуникаций в деревне есть только электричество. За 4,9 тыс. рублей можно купить участок площадью 15 соток в агрогородке Черноградь. А вот здесь есть все необходимые коммуникации — электричество, газ и вода. Какие-либо ограничения по строительству отсутствуют.

От 0. На электронный аукцион выставлено 9 очень дешёвых участков

Ещё шесть участков предлагаются покупателям в частную собственность. Стартовые цены на лоты варьируются от 2,2 тыс. до 5 тыс. рублей. За 2,2 тыс. рублей продаётся 9,4 сотки в деревне Кривополье, из коммуникаций здесь заявлено только электричество.

Цена самого дорогого лота — 5 тысяч рублей. За эти деньги покупателям предлагается 15 соток в деревне Залесье. Инфраструктура местности также не богата на блага — в доступности только сети электроснабжения.

От 0. На электронный аукцион выставлено 9 очень дешёвых участков
От 0. На электронный аукцион выставлено 9 очень дешёвых участков
От 0. На электронный аукцион выставлено 9 очень дешёвых участков
От 0. На электронный аукцион выставлено 9 очень дешёвых участков
От 0. На электронный аукцион выставлено 9 очень дешёвых участков

По условиям электронных торгов победитель обязан в течение двух месяцев после приобретения участка обратиться за его государственной регистрацией, а в течение года со дня регистрации — приступить к занятию участка в соответствии с целью и условиями его предоставления. В противном случае собственник рискует потерять землю.

Торги назначены на 21 июня 2018 г. Последний срок для подачи заявок — 15 июня.

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Теги: Минск
 
 
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9 земельных участков в Червенском районе Минской области выставлены на электронные торги на площадке «БУТБ-Имущество». Шесть из них продаются в частную...
 
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