От $900. На электронный аукцион выставлено 9 очень дешёвых участков

Ещё шесть участков предлагаются покупателям в частную собственность. Стартовые цены на лоты варьируются от 2,2 тыс. до 5 тыс. рублей. За 2,2 тыс. рублей продаётся 9,4 сотки в деревне Кривополье, из коммуникаций здесь заявлено только электричество.

Цена самого дорогого лота — 5 тысяч рублей. За эти деньги покупателям предлагается 15 соток в деревне Залесье. Инфраструктура местности также не богата на блага — в доступности только сети электроснабжения.