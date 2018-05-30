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От $900. На электронный аукцион выставлено 9 очень дешёвых участков
31.05.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Низкая цена лотов обусловлена отдаленностью Червеня от Минска — расстояние между городами около 50 километров.
Так, к примеру, право пожизненной аренды земельного участка площадью 13,5 сотки в деревне Проварное обойдётся покупателю в 1,8 тыс. рублей (менее 900 долларов по актуальному курсу). Из коммуникаций в деревне есть только электричество. За 4,9 тыс. рублей можно
Ещё шесть участков предлагаются покупателям в частную собственность. Стартовые цены на лоты варьируются от 2,2 тыс. до 5 тыс. рублей. За 2,2 тыс. рублей продаётся 9,4 сотки в деревне Кривополье, из коммуникаций здесь заявлено только электричество.
Цена самого дорогого лота — 5 тысяч рублей. За эти деньги покупателям предлагается 15 соток в деревне Залесье. Инфраструктура местности также не богата на блага — в доступности только сети электроснабжения.
По условиям электронных торгов победитель обязан в течение двух месяцев после приобретения участка обратиться за его государственной регистрацией, а в течение года со дня регистрации — приступить к занятию участка в соответствии с целью и условиями его предоставления. В противном случае
Торги назначены на 21 июня 2018 г. Последний срок для подачи заявок — 15 июня.
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9 земельных участков в Червенском районе Минской области выставлены на электронные торги на площадке «БУТБ-Имущество». Шесть из них продаются в частную...
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