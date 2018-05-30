Глава крупной сети прачечных пришел в Паритетбанк. Управление делами президента покинуло банк

С недавних пор 99,8% акций ОАО «Паритетбанк» находятся в управлении Госкомитета по имуществу Беларуси (ГКИ). Это следует из информации на сайте банка.





Ранее владельческий надзор осуществляло Управление делами президента. Из его членов был сформирован наблюдательный совет банка. После ухода УДП полностью сменился и набсовет банка.

Теперь его возглавляет первый зампред ГКИ Алексей Васильев. Его заместителем значится директор компании «Зеникс-М» Борис Чахкиев. Также в набсовет вошли замначальника Главного управления корпоративных отношений, владельческого надзора и обращения акций ГКИ Дмитрий Сидоров, управляющий партнер адвокатского бюро «ВМП Власова, Михель и Партнеры» Константин Михель, директор «Инвестиционной компании «Юнитер» Роман Осипов, замдиректора по финансам компании «Ника Центр» Потапова Татьяна и свободный консультант Галина Уголик.

Источники в банковских кругах предположили, что данные изменения связаны с возможными будущими приватизационными и инвестиционными переменами в банке.

Обращает внимание наличие в набсовете не только консультантов по подобным сделкам, но и российского бизнесмена Бориса Чахкиева. Он известен тем, что в середине нулевых годов приобрел в Минске на аукционе предприятие коммунальной формы собственности, инвестировал в ремонт помещений и закупку оборудования и открыл химчистку-прачечную. Теперь это крупная сеть Clean & Dry. Получить оперативный комментарий у Чахкиева пока не удалось. Его не оказалось на рабочем месте.

Стоит напомнить, что недавно Паритетбанк претендовал на покупку украинской дочки российского Сбербанка. Но Нацбанк Украины не одобрил сделку.

Паритетбанк — 15-й банк Беларуси по активам, основан 15 мая 1991 года. Банк имеет более 15 отделений по стране. Банку на праве собственности принадлежит ряд объектов недвижимости, в том числе первый «небоскреб» Беларуси — здание на Мельникайте 4. В банке работает более 400 человек.