«А что если я против?» 5 важных вопросов юристу про снос и реконструкцию частного дома

— В законе «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» дано толкование термину «реконструкция». Под ней понимается очень широкий спектр работ, допускающий изменение основных технико-экономических показателей дома, изменение количества и площади помещений, строительного объёма и (или) общей площади здания. Однако, как на деле будут выдаваться разрешения на реконструкцию, пока не ясно.

Одно дело — дать возможность гражданам изменить перепланировку существующего строения или пристроить террасу, другое — разрешить увеличение жилой площади в 2-3 раза или реализовать надстройку нескольких этажей, в результате чего вместо небольшого деревянного дома появится современный коттедж, размер компенсации за который будет уже весьма значителен. А ведь и то, и то является реконструкцией. Так как вопрос очень актуальный, ожидаемы какие-либо разъяснения со стороны Минстройархитектуры или Госкомимущества.

Куда обращаться за согласованием реконструкции?

— Заявление о разрешении на выполнение строительных работ или реконструкцию объекта (с описанием планируемых к выполнению работ) необходимо подавать в местный исполнительный орган. Пределы таких работ будут оцениваться с учётом понятия «улучшения», как это определено п. 3 указа и разъяснением Минстройархитектуры. Однако, на мой взгляд, местные исполкомы пока не спешат принимать решения по данным вопросам. Чиновники ждут дополнительных разъяснений, чтобы выработать единую схему действий по сносимым домам.

Можно ли прописывать людей в дом, которому предписан снос?

— Запрета на регистрацию граждан в таких домах нет, однако в случае, если исполкомом принято решение о предстоящем изъятии земельного участка, то регистрация граждан в доме, подлежащем сносу, не повлечёт предоставления таким гражданам жилой площади. Исключение сделано только для собственника и проживающих в этом жилом помещении супругов, несовершеннолетних и совершеннолетних нетрудоспособных детей, нетрудоспособных родителей как собственника, так и членов его семьи. Только эти лица вправе рассчитывать на получение квадратных метров при сносе дома.

На какие компенсации за снос можно рассчитывать?

— В законе прописано четыре варианта компенсации, но на практике применяются только два: предоставление квартиры и денежная компенсация. Что касается строительства равноценного по площади дома с благоустройством или переноса существующего — это достаточно трудноосуществимые варианты, требующие наличия иного земельного участка в этом же городе. В пределах Минска получить землю нельзя, это отражено в решении местного исполкома. Позиция Мингорисполкома такова, что в столице получить участок могут только многодетные семьи, состоящие в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Варианты с квартирами и денежной компенсацией — реальны, тут, как правило, стороны договариваются. Но есть и исключения. Так, к примеру, многие помнят историю женщины, которая забралась на строительный кран в знак протеста против реализации её жилищных прав при сносе.



