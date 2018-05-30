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«А что если я против?» 5 важных вопросов юристу про снос и реконструкцию частного дома
31.05.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
— Указ №463 содержит такое широкое понятие, как «разрешение на улучшение расположенных на земельных участках объектов недвижимого имущества». При этом законодательством не дано определение понятию «улучшение». Прогнозируем, что решения исполнительных комитетов и практика будут складываться исходя из официальных разъяснений порядка применения данного указа.
На сегодня имеется только одно разъяснение — это письмо Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 16.01.2018 № 02-2-04/654 «О разъяснении требований Указа». Согласно документу осуществлять разрешается:
И если первые восемь видов работ всем понятны и вопросов не вызывают, то в отношении «реконструкции» есть неопределённость, так как пристройка ванной, санузла — это тоже реконструкция, но в разъяснении Минстройархитектуры это выделено в отдельный вид работ.
— В законе «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» дано толкование термину «реконструкция». Под ней понимается очень широкий спектр работ, допускающий изменение основных технико-экономических показателей дома, изменение количества и площади помещений, строительного объёма и (или) общей площади здания. Однако, как на деле будут выдаваться разрешения на реконструкцию, пока не ясно.
Одно дело — дать возможность гражданам изменить перепланировку существующего строения или пристроить террасу, другое — разрешить увеличение жилой площади в 2-3 раза или реализовать надстройку нескольких этажей, в результате чего вместо небольшого деревянного дома появится современный коттедж, размер компенсации за который будет уже весьма значителен. А ведь и то, и то является реконструкцией. Так как вопрос очень актуальный, ожидаемы какие-либо разъяснения со стороны Минстройархитектуры или Госкомимущества.
— Заявление о разрешении на выполнение строительных работ или реконструкцию объекта (с описанием планируемых к выполнению работ) необходимо подавать в местный исполнительный орган. Пределы таких работ будут оцениваться с учётом понятия «улучшения», как это определено п. 3 указа и разъяснением Минстройархитектуры. Однако, на мой взгляд, местные исполкомы пока не спешат принимать решения по данным вопросам. Чиновники ждут дополнительных разъяснений, чтобы выработать единую схему действий по сносимым домам.
— Запрета на регистрацию граждан в таких домах нет, однако в случае, если исполкомом принято решение о предстоящем изъятии земельного участка, то регистрация граждан в доме, подлежащем сносу, не повлечёт предоставления таким гражданам жилой площади. Исключение сделано только для собственника и проживающих в этом жилом помещении супругов, несовершеннолетних и совершеннолетних нетрудоспособных детей, нетрудоспособных родителей как собственника, так и членов его семьи. Только эти лица вправе рассчитывать на получение квадратных метров при сносе дома.
— В законе прописано четыре варианта компенсации, но на практике применяются только два: предоставление квартиры и денежная компенсация. Что касается строительства равноценного по площади дома с благоустройством или переноса существующего — это достаточно трудноосуществимые варианты, требующие наличия иного земельного участка в этом же городе. В пределах Минска получить землю нельзя, это отражено в решении местного исполкома. Позиция Мингорисполкома такова, что в столице получить участок могут только многодетные семьи, состоящие в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Варианты с квартирами и денежной компенсацией — реальны, тут, как правило, стороны договариваются. Но есть и исключения. Так, к примеру, многие помнят историю женщины, которая
— Компенсация сносимого жилья квартирой (квартирами) типовых потребительских качеств осуществляется по принципу: общая площадь предоставляемой квартиры (квартир) должна быть не меньше сносимого дома, и при этом каждому собственнику и на каждого члена его семьи, зарегистрированного в сносимом доме, должно приходиться не менее 15 кв.м.
Право гражданина на денежную компенсацию может быть реализовано с согласия совершеннолетних членов его семьи, зарегистрированных по месту жительства в подлежащем сносу жилом доме (квартире), и органов опеки и попечительства, если в подлежащем сносу жилом доме (квартире) зарегистрированы несовершеннолетние члены семьи собственника, признанные находящимися в социально опасном положении либо нуждающимися в государственной защите.
Если собственники не договорились, то компенсация предоставляется в виде квартиры (квартир) типовых потребительских качеств на тех же условиях, на которых они занимали сносимый жилой дом (квартиру).
— Гражданский кодекс устанавливает принцип приоритета общественных интересов. Государство, реализуя механизм изъятия участка для своих нужд, действует не из вредности по отношению к конкретному собственнику, а исходя из необходимости регулирования застройки с целью соответствия её современным требованиям к градостроительству. Само по себе несогласие с размером или порядком компенсации не является основанием для отмены решения о сносе дома, так как законодательством предусмотрен механизм принудительного выселения в иное помещение с соблюдением установленных гарантий прав переселяемых лиц.
Однако ничто не вечно и имеются неединичные случаи, когда определённые дома исключались из списка подлежащих сносу в связи с изменением планов местных органов власти по застройке определённой территории. Также в Минске известны случаи, когда из-за недовольства граждан отменялись решения о строительстве многоквартирных домов, пересматривались решения о сносе усадебной застройки.
Фото: Павел Садовский
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