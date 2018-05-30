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«А что если я против?» 5 важных вопросов юристу про снос и реконструкцию частного дома

31.05.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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«А что если я против?» 5 важных вопросов юристу про снос и реконструкцию частного дома

Что разрешил указ №463?

«А что если я против?» 5 важных вопросов юристу про снос и реконструкцию частного дома

— Указ №463 содержит такое широкое понятие, как «разрешение на улучшение расположенных на земельных участках объектов недвижимого имущества». При этом законодательством не дано определение понятию «улучшение». Прогнозируем, что решения исполнительных комитетов и практика будут складываться исходя из официальных разъяснений порядка применения данного указа.

На сегодня имеется только одно разъяснение — это письмо Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 16.01.2018 № 02-2-04/654 «О разъяснении требований Указа». Согласно документу осуществлять разрешается:

  • перепланировку жилых помещений;
  • устройство жилой мансарды в габаритах существующего чердачного пространства;
  • пристройку санузла, ванной, топочной;
  • тепловую реабилитацию ограждающих конструкций жилых домов;
  • возведение построек (веранда, терраса, беседка, крыльцо, навес);
  • устройство пандусов для физически ослабленных лиц;
  • подключение к инженерным сетям (водо-, электро-, газоснабжения, канализации и связи);
  • возведение капитальных хозяйственных построек (гаража площадью не более 25,0 кв.м, сарая для хранения хозяйственного инвентаря и топлива площадью не более 15,0 кв.м, бани площадью не более 12,0 кв.м);
  • реконструкцию существующих жилых домов и строений.

И если первые восемь видов работ всем понятны и вопросов не вызывают, то в отношении «реконструкции» есть неопределённость, так как пристройка ванной, санузла — это тоже реконструкция, но в разъяснении Минстройархитектуры это выделено в отдельный вид работ.

«А что если я против?» 5 важных вопросов юристу про снос и реконструкцию частного дома

— В законе «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» дано толкование термину «реконструкция». Под ней понимается очень широкий спектр работ, допускающий изменение основных технико-экономических показателей дома, изменение количества и площади помещений, строительного объёма и (или) общей площади здания. Однако, как на деле будут выдаваться разрешения на реконструкцию, пока не ясно.

Одно дело — дать возможность гражданам изменить перепланировку существующего строения или пристроить террасу, другое — разрешить увеличение жилой площади в 2-3 раза или реализовать надстройку нескольких этажей, в результате чего вместо небольшого деревянного дома появится современный коттедж, размер компенсации за который будет уже весьма значителен. А ведь и то, и то является реконструкцией. Так как вопрос очень актуальный, ожидаемы какие-либо разъяснения со стороны Минстройархитектуры или Госкомимущества.

Куда обращаться за согласованием реконструкции?

— Заявление о разрешении на выполнение строительных работ или реконструкцию объекта (с описанием планируемых к выполнению работ) необходимо подавать в местный исполнительный орган. Пределы таких работ будут оцениваться с учётом понятия «улучшения», как это определено п. 3 указа и разъяснением Минстройархитектуры. Однако, на мой взгляд, местные исполкомы пока не спешат принимать решения по данным вопросам. Чиновники ждут дополнительных разъяснений, чтобы выработать единую схему действий по сносимым домам.

Можно ли прописывать людей в дом, которому предписан снос?

— Запрета на регистрацию граждан в таких домах нет, однако в случае, если исполкомом принято решение о предстоящем изъятии земельного участка, то регистрация граждан в доме, подлежащем сносу, не повлечёт предоставления таким гражданам жилой площади. Исключение сделано только для собственника и проживающих в этом жилом помещении супругов, несовершеннолетних и совершеннолетних нетрудоспособных детей, нетрудоспособных родителей как собственника, так и членов его семьи. Только эти лица вправе рассчитывать на получение квадратных метров при сносе дома.

На какие компенсации за снос можно рассчитывать?

— В законе прописано четыре варианта компенсации, но на практике применяются только два: предоставление квартиры и денежная компенсация. Что касается строительства равноценного по площади дома с благоустройством или переноса существующего — это достаточно трудноосуществимые варианты, требующие наличия иного земельного участка в этом же городе. В пределах Минска получить землю нельзя, это отражено в решении местного исполкома. Позиция Мингорисполкома такова, что в столице получить участок могут только многодетные семьи, состоящие в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Варианты с квартирами и денежной компенсацией — реальны, тут, как правило, стороны договариваются. Но есть и исключения. Так, к примеру, многие помнят историю женщины, которая забралась на строительный кран в знак протеста против реализации её жилищных прав при сносе.

«А что если я против?» 5 важных вопросов юристу про снос и реконструкцию частного дома

— Компенсация сносимого жилья квартирой (квартирами) типовых потребительских качеств осуществляется по принципу: общая площадь предоставляемой квартиры (квартир) должна быть не меньше сносимого дома, и при этом каждому собственнику и на каждого члена его семьи, зарегистрированного в сносимом доме, должно приходиться не менее 15 кв.м.

Право гражданина на денежную компенсацию может быть реализовано с согласия совершеннолетних членов его семьи, зарегистрированных по месту жительства в подлежащем сносу жилом доме (квартире), и органов опеки и попечительства, если в подлежащем сносу жилом доме (квартире) зарегистрированы несовершеннолетние члены семьи собственника, признанные находящимися в социально опасном положении либо нуждающимися в государственной защите.

Если собственники не договорились, то компенсация предоставляется в виде квартиры (квартир) типовых потребительских качеств на тех же условиях, на которых они занимали сносимый жилой дом (квартиру).

Что делать, если ты против сноса?

— Гражданский кодекс устанавливает принцип приоритета общественных интересов. Государство, реализуя механизм изъятия участка для своих нужд, действует не из вредности по отношению к конкретному собственнику, а исходя из необходимости регулирования застройки с целью соответствия её современным требованиям к градостроительству. Само по себе несогласие с размером или порядком компенсации не является основанием для отмены решения о сносе дома, так как законодательством предусмотрен механизм принудительного выселения в иное помещение с соблюдением установленных гарантий прав переселяемых лиц.

Однако ничто не вечно и имеются неединичные случаи, когда определённые дома исключались из списка подлежащих сносу в связи с изменением планов местных органов власти по застройке определённой территории. Также в Минске известны случаи, когда из-за недовольства граждан отменялись решения о строительстве многоквартирных домов, пересматривались решения о сносе усадебной застройки.

Фото: Павел Садовский

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Теги: Минск
 
 
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Тысячи частных домов в Минске и за его пределами годами ждут «перспективного сноса». Люди вынуждены жить в нечеловеческих условиях по одной причине —...
 
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