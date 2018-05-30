Что даст рядовым гражданам вступление Беларуси в ВТО?

На вчерашнем совместном заседании первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский заявил, что переговоры по вступлению Беларуси во Всемирную торговую организацию идут успешно, но, вероятнее всего, в этом году окончательный документ подписан не будет. А насколько актуально вступление в ВТО для Беларуси, и что это даст рядовым гражданам?

Действительно, в силу мощнейших международных процессов, свидетелями которых мы стали в последнее время, в адрес ВТО раздается всё больше критики и скепсиса по дееспособности самой организации.

Это санкции США и их союзников в отношении России (и обратно). Расширение со стороны США в одностороннем порядке тарифных ограничений по отдельным видам продукции (сталь и алюминий) и в отношении некоторых стран (торговые прения с Китаем). Выход США из некоторых торговых соглашений (трансатлантический договор) и т.п.

Некоторые эксперты заговорили о конце ВТО и замене организации двусторонними договорами, с чего, собственно, всё и начиналось.

Отсюда вполне закономерно задаться вопросом – а насколько оно надо нам и нашей экономике? Но если взглянуть на перспективу, ответ будет – все-таки надо.

Наиболее тесным образом наша экономика интегрирована с Евразийским экономическим союзом. Все участники ЕАЭС, за исключением Беларуси являются членами ВТО (Киргизия с 1998 года, Армения с 2003 года, Россия с 2012 года и Казахстан с 2015 года). По факту, наша экономика работает по правилам ВТО без юридического оформления. Вступление Беларуси в ВТО снимет ряд вопросов и переведет их в иной формат. Например, регулярные претензии российских регулирующих органов по качеству молочной и мясной продукции можно было бы решать в рамках ВТО, что имеет совсем другой статус.

В рамках партнерства с Евросоюзом и дальним зарубежьем сертификация белорусских продуктов (сельского хозяйства, машиностроения, нефтехимии и пр.) дает возможность освоения новых рынков сбыта со всеми вытекающими. С другой стороны Беларуси придется открыть свой внутренний рынок (пусть и не сразу, но постепенно) для аналогичных товаров. У этой медали две стороны.

Для рядовых потребителей это сулит снижение цен на товары широкого потребления (например, бытовая техника, автомобили). Для производителей это может обернуться расширением конкуренции. Но это может подстегнуть развитие отдельных отраслей, что в конечном итоге сработает в плюс.

Таким образом, можно предположить, что вступление Беларуси в ВТО может дать импульс развитию национальной экономики и насыщению внутреннего рынка.

Напомним, на совместном заседаним Палаты представителей и Совета Республики 30 мая Матюшевский отметил также, что рост ВВП в Беларуси превышает среднемировые темпы экономики, а правительству удалось добиться макроэкономической стабильности.

Эксперт: финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Михаил Грачёв