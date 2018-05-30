Лукашенко: на нашу безопасность тратить будем столько, сколько нужно

Белорусская армия должна эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы. Об этом Александр Лукашенко заявил 31 мая на совещании об итогах проверки Вооруженных Сил, сообщае т пресс-служба президента Беларуси.

«В содержание и перевооружение армии мы вкладываем существенные средства. Войска оснащаются современными видами боевой техники, экипировкой и средствами управления. Беларусь не собирается втягиваться в гонку вооружений, а тем более попусту бряцать оружием. Однако складывающаяся военно-политическая обстановка не позволяет в настоящее время выстраивать другие пропорции финансирования государственных расходов. И впредь на нашу безопасность тратить будем столько, сколько нужно», — заявил Лукашенко.

Напомним, согласно данным Международного института стратегических исследований, в 2017 году военные расходы Беларуси составили 528 миллионов долларов. Это на 22 миллиона больше, чем в 2016 году. На душу каждого белоруса в 2017 году пришлось 55 долларов военных расходов, этот показатель за год тоже вырос.

Процент военных расходов в ВВП Беларуси, наоборот, снизился. По подсчетам лондонского института, в 2017 году военные расходы белорусского правительства составили 1% от ВВП, в то время как в 2016 году эта цифра достигла 1,07%.