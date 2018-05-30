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Внешний госдолг Беларуси с начала года уменьшился
31.05.2018 11:29 — Новости Экономики | БелТА
Фото из архива
31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешний государственный долг Беларуси на 1 мая 2018 года составил $16,4 млрд, уменьшившись с начала года на $315,6 млн (с учетом курсовых разниц), или на 1,9%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.
В январе-апреле привлечены внешние государственные займы на сумму $990,5 млн.
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31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешний государственный долг Беларуси на 1 мая 2018 года составил $16,4 млрд, уменьшившись с начала года на $315,6 млн (с учетом курсовых разниц),...
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