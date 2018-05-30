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Беларусь в первом квартале выплатила внешним кредиторам 1 млрд 235 млн долларов
31.05.2018 11:42 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 31 мая. Внешний государственный долг Беларуси уменьшился с начала 2018 года на 315,6 млн долларов, или на 1,9%, и по состоянию на 1 мая составил 16,4 млрд долларов США, сообщает Министерство финансов.
В январе—апреле привлечены внешние государственные займы на 990,5 млн долларов США: 600 млн долларов — еврооблигации; 313,6 млн долларов — правительство и банки Российской Федерации; 42,3 млн долларов — МБРР; 33,1 млн долларов — банки КНР; 1,5 млн долларов — ЕБРР и Северный инвестиционный банк.
На погашение внешнего госдолга с начала 2018 года направлено 1 млрд 235,1 млн долларов США: 800 млн долларов — еврооблигации; 179,3 млн долларов — банки КНР; 137,1 млн долларов — правительство России; 88,3 млн долларов — ЕФСР; 29,3 млн долларов — МБРР; 0,7 млн долларов — США; 0,4 млн долларов — ЕБРР и СИБ.
Внутренний госдолг на 1 мая составил 9,4 млрд рублей, увеличившись с начала года на 261,8 млн рублей, или на 2,9%.
За январь—апрель размещено внутренних валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на 186,7 млн долларов. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на 126,9 млн долларов и 23,1 млн рублей.
В целом государственный долг Республики Беларусь на 1 мая 2018 года составил 42,3 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2018 года на 87,3 млн рублей, или на 0,2%.
Выступая 24 апреля с посланием народу и парламенту, Александр Лукашенко потребовал от правительства и Нацбанка в ближайшие годы перерасти долговую нагрузку и выйти в зону безопасности. "Будущим поколениям мы должны оставить Беларусь без долгов", — заявил глава государства.
В свою очередь руководитель Нацбанка Павел Каллаур сообщил, что до 75% внешнего государственного долга Беларусь планирует рефинансировать и лишь 25% — погасить за счет заработанных экономикой средств. Он отметил, что речь идет о 2018-м и последующих годах. "Во всяком случае, до конца текущей пятилетки", — добавил Каллаур.
"Рефинансирование — это общая международная практика, — сказал он. — Это один из инструментов обеспечения своих обязательств. Все страны им пользуются".
В 2018 году с учетом платежей по погашению и обслуживанию госдолга Беларусь должна вернуть кредиторам около 8 млрд рублей. Практически все долговые обязательства страны сформированы в иностранной валюте — валютные выплаты по госдолгу в 2018 году власти оценивают в 3,8 млрд долларов. Основные выплаты предстоят внешним кредиторам. В текущем году платежи по внешнему госдолгу составят около 3,1 млрд долларов.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 31 мая. Внешний государственный долг Беларуси уменьшился с начала 2018 года на 315,6 млн долларов, или на 1,9%, и по состоянию на 1 мая составил 16,4 млрд долларов США,...
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