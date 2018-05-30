|
В СНГ будут развивать рынок интеллектуальной собственности
31.05.2018 11:19 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 31 мая. Проект соглашения о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности (ИС) государств — участников СНГ планируется рассмотреть 1 июня в Душанбе (Таджикистан) на заседании Совета глав правительств.
Как сообщает информационно-аналитический департамент Исполнительного комитета Содружества, документ предусматривает направления сотрудничества в области интеллектуальной собственности. В частности речь идет о совершенствовании законодательства, развитии систем оценки стоимости прав на объекты ИС с использованием мирового опыта, совершенствовании системы управления правами на объекты ИС, построение межгосударственной системы правовых, финансовых, организационных механизмов коммерциализации прав на объекты ИС, формировании системы кадрового обеспечения.
Участники соглашения будут обеспечивать разработку и реализацию мер по формированию рынка интеллектуальной собственности стран. Эти меры включают, например, обеспечение возможности использования результатов интеллектуальной деятельности в различных секторах экономики, активизацию деятельности по развитию рынка передачи технологий, подготовку и реализацию специализированных образовательных программ в сфере ИС, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Проектом предусмотрено обеспечение равноправного взаимодействия участников научной, образовательной, научно-технической и инновационной деятельности, а также обмен открытой правовой, научно-технической, патентной и иной информацией между участниками рынка интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством сторон.
Координатором взаимодействия государств по реализации положений соглашения является Межгосударственный совет по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 31 мая. Проект соглашения о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности (ИС) государств — участников СНГ планируется рассмотреть 1 июня в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)