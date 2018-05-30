С начала года внешний долг снизился на 1,9%, внутренний - вырос на 2,9%

Государственный долг Беларуси на 1 мая составил 42,3 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2018 года на 87,3 млн рублей, или на 0,2%. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Внешний государственный долг по состоянию на 1 мая 2018 года составил 16,4 млрд долларов США, уменьшившись с начала года на 315,6 млн долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 1,9%.

В январе-мае 2018 года привлечены внешние государственные займы на сумму 990,5 млн долларов США: 600 млн долларов США — еврооблигации; 313,6 млн долларов США — правительства и банков России; 42,3 млн долларов США — МБРР; 33,1 млн долларов США — банков КНР; 1,5 млн долларов США — ЕБРР и СИБ.

На погашение внешнего государственного долга с начала 2018 года пошло 1,235,1 млрд долларов США, в том числе: 800 млн долларов США — еврооблигации; 179,3 млн долларов США — банки КНР; 137,1 млн долларов США — правительство России; 88,3 млн долларов США — ЕФСР; 29,3 млн долларов США — МБРР; 0,7 млн долларов США — США;

0,4 млн долларов США — ЕБРР и СИБ.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 мая 2018 года составил 9,4 млрд рублей, увеличившись с начала года на 261,8 млн рублей (с учетом курсовых разниц), или на 2,9%.

За январь-апрель 2018 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 186,7 млн долларов США. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 126,9 млн долларов США и 23,1 млн рублей.

Напомним, на обслуживание госдолга в 2018 году в бюджете предусмотрены средства в сумме 2,5 млрд рублей, что на 25,2% выше оценки 2017 года.

На погашение госдолга будут направлены поступления от вывозных пошлин на нефтепродукты в сумме 486,5 млн долларов; часть валютных остатков средств бюджета от размещения в 2017 году облигаций (1 млрд долларов); средства от заимствований на внутреннем и внешних рынках в сумме 1,2 млрд долларов, в том числе за счет привлечения шестого и седьмого траншей кредита ЕФСР — 400 млн долларов; выпуска внутренних гособлигаций — 400 млн долларов; выпуска евробондов — 600 млн долларов ( уже размещены ).

При этом, несмотря на рост госдолга и платежей по нему, возможности для заимствований для Беларуси улучшаются.

За 2017 год внешний госдолг вырос на 22,6%, до 16,7 млрд долларов.