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Механизм изменения цен на топливо будет известен в ближайшее время

31.05.2018 13:17 — Новости Экономики | БелТА  
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31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Механизм изменения цен на топливо будет известен в ближайшее время. Об этом заявил сегодня журналистам председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящее время в правительстве отрабатывается механизм изменения розничных цен согласно уровню сложившейся цены на нефть. В ближайшее время это будет известно", - сказал Игорь Ляшенко.

Он констатировал, что в связи с удорожанием стоимости нефти повышения цен на топливо неизбежно. "Это естественный процесс", - заметил глава "Белнефтехима".

Игорь Ляшенко сегодня принял участие в круглом столе "Рынки нефти и нефтепродуктов. Опыт Российской Федерации" в концерне "Белнефтехим". Стороны обсудили вопросы, связанные с подготовкой к работе в условиях общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС, которые планируется создать в 2025 году. В частности, речь шла о российском опыте и перспективах развития товарных рынков, организации биржевой торговли нефтью и нефтепродуктами. Обсуждена также методология формирования цен и доступа к будущим общим рынкам нефти и нефтепродуктов ЕАЭС.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Механизм изменения цен на топливо будет известен в ближайшее время. Об этом заявил сегодня журналистам председатель концерна...
 
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