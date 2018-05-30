31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Механизм изменения цен на топливо будет известен в ближайшее время. Об этом заявил сегодня журналистам председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящее время в правительстве отрабатывается механизм изменения розничных цен согласно уровню сложившейся цены на нефть. В ближайшее время это будет известно", - сказал Игорь Ляшенко.

Он констатировал, что в связи с удорожанием стоимости нефти повышения цен на топливо неизбежно. "Это естественный процесс", - заметил глава "Белнефтехима".

Игорь Ляшенко сегодня принял участие в круглом столе "Рынки нефти и нефтепродуктов. Опыт Российской Федерации" в концерне "Белнефтехим". Стороны обсудили вопросы, связанные с подготовкой к работе в условиях общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС, которые планируется создать в 2025 году. В частности, речь шла о российском опыте и перспективах развития товарных рынков, организации биржевой торговли нефтью и нефтепродуктами. Обсуждена также методология формирования цен и доступа к будущим общим рынкам нефти и нефтепродуктов ЕАЭС.-0-