В новом магазине - новые рабочие места

25 мая в Ивьевском райисполкоме управлением по труду, занятости и социальной защите райисполкома организована встреча представителей ООО «Санта Ритэйл» с незанятым населением Ивьевского района по вопросу подбора кадров в строящийся торговый объект компании.





Представители по работе с персоналом проводили собеседование с кандидатами, желающими трудоустроиться в магазин. На встречу пришло оболе 60 человек.

Наниматель на сегодняшний день заявил 35 вакансий, в том числе заведующего магазином, администраторов, бухгалтера, таксировщика, продавцов, уборщиков производственных помещений и территорий, заведующего производством, поваров, кондитеров, кухонных рабочих.

Запуск торгового объекта запланирован на первую декаду июля.

«Санта Бремор» сегодня – это один из крупнейших производителей высококачественных продуктов питания в Восточной Европе, мировой лидер по переработке икры (мойвы, сельди, трески, минтая, летучей рыбы, горбуши, икры лососевых рыб).

Торгавая сеть также является лидером продаж готовых к употреблению продуктов из рыбы и морепродуктов в России. За более чем 20 лет компания «Санта Бремор» стала лидирующим отечественным производителем и самым узнаваемым брендом рыбной категории в Беларуси.





Сегодня компания «Санта Бремор» - это около 5 000 профессионалов, объединенных общей целью – стать лучшими в своем деле.

Выпуск продукции обеспечивают 6 производственных площадок, размещенных в Беларуси, г. Брест (центральный офис компании) и России, г. Ногинск, общей площадью более 74 000 м.кв., включая основное производство и складское хозяйство. Предприятие объединяет более 15 торговых марок, самые известные из которых: «Санта Бремор», «Русское море», «Матиас», «Икра№1». Компания выпускает более 900 наименований продуктов в 11 основных категориях: пресервы из сельди, рыбные консервы, икра мойвы, икра лососевая и натуральная икра других видов рыб, изделия из лососевых рыб, морепродукты, сурими, салаты и морская капуста, замороженные полуфабрикаты, мороженое, питьевая вода и напитки. Будет в продаже и широкий ассортимент других продовольственных товаров.

П. ВЛАДИН.

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