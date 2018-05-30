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Посол Великобритании о флаге ЛГБТ на здании в Минске: "Цель - бросить вызов дискриминации"

31.05.2018 13:21 — Новости Экономики | Tut.by  
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Чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Беларуси Фионна Гибб заявляет о дискриминации ЛГБТ в Беларуси. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Очевидно, что, к сожалению, в Беларуси есть дискриминация», — сказала посол в среду в Минске. Так она прокомментировала дискуссию в СМИ после публичной реакции МВД Беларуси на вывешенный 17 мая флаг ЛГБТ на здании посольства Великобритании.

По ее словам, «мы вывешиваем такие флаги в посольствах по всему миру, чтобы повысить осведомленность о сообществах, которые дискриминируются». «Цель этого — бросить вызов такой дискриминации», — заявила посол.

Фиона Гибб сообщила, что «наш министр иностранных дел поощряет все посольства по всему миру вывешивать такие флаги». Таким образом, «мы желаем поощрять всемирно признанные права человека и сообщать, что ЛГБТ должны пользоваться в обществе таким же уважением, как и другие сообщества».

Напомним, 20 мая на сайте МВД был размещен комментарий по поводу флага на посольстве Великобритании. Ведомство назвало борьбу ЛГБТ-сообщества за свои права подделкой, как и сами однополые отношения. Там заявили, что «подавляющее большинство белорусов придерживается традиционных семейных ценностей, в том числе христианских», потому заявления подобного рода — вызов этим ценностям.

Через пару дней глава МИД Беларуси Владимир Макей отметил, что «любая структура, делая те или иные заявления, должна думать обо всех последствиях более широкого масштаба».

А 24 мая минчанка Виктория Биран вышла к зданию МВД в столице с плакатом «Сами вы подделка». Так она выразила свое несогласие. Через пару дней милиционеры составили на нее протокол за участие в «несанкционированном массовом мероприятии». Если суд признает девушку виновной, то ей грозит штраф или арест.

 
Теги: Минск
 
 
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По ее словам, в Беларуси очевидно существует дискриминация ЛГБТ-сообщества.
 
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