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Посол Великобритании о флаге ЛГБТ на здании в Минске: "Цель - бросить вызов дискриминации"
31.05.2018 13:21 — Новости Экономики | Tut.by
Чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Беларуси Фионна Гибб заявляет о дискриминации ЛГБТ в Беларуси. Об этом
«Очевидно, что, к сожалению, в Беларуси есть дискриминация», — сказала посол в среду в Минске. Так она прокомментировала дискуссию в СМИ после публичной реакции МВД Беларуси на вывешенный 17 мая флаг ЛГБТ на здании посольства Великобритании.
По ее словам, «мы вывешиваем такие флаги в посольствах по всему миру, чтобы повысить осведомленность о сообществах, которые дискриминируются». «Цель этого — бросить вызов такой дискриминации», — заявила посол.
Фиона Гибб сообщила, что «наш министр иностранных дел поощряет все посольства по всему миру вывешивать такие флаги». Таким образом, «мы желаем поощрять всемирно признанные права человека и сообщать, что ЛГБТ должны пользоваться в обществе таким же уважением, как и другие сообщества».
Напомним, 20 мая на сайте МВД был размещен комментарий по поводу флага на посольстве Великобритании. Ведомство назвало борьбу ЛГБТ-сообщества за свои права
Через пару дней глава МИД Беларуси Владимир Макей
А 24 мая минчанка Виктория Биран вышла к зданию МВД в столице с плакатом «Сами вы подделка». Так она выразила свое несогласие. Через пару дней милиционеры
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По ее словам, в Беларуси очевидно существует дискриминация ЛГБТ-сообщества.
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