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Trelleborg продемонстрирует системы грохочения на выставке Hillhead

31.05.2018 11:10 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Совсем недавно инженеры компании Trelleborg внедрили специальное приложение, упрощающее расчет размера диафрагмы, необходимой для грохочения нерудных ископаемых. Приложение адресовано работникам горнодобывающей, строительной и отходоперерабатывающей отраслей и будет продемонстрировано на британской выставке карьерного оборудования Hillhead 2018 с 26 по 28 июня 2018 года. Названное приложение предназначено для поддержки Scandura Screening Systems, которые используются для ситового фракционного анализа и сортировки минералов. Приложение вычисляет размер диафрагмы, необходимой для решения той или иной задачи грохочения заполнителя. Учитывает тип материала, наклон плоского грохота и необходимый размер частиц тех или иных фракций минерального материала. Кроме того, приложение позволяет пользователям просматривать полный ассортимент продуктов Scandura, а также последние новости и события, связанные с применением технологий, разработанных инженерами Trelleborg.

Пол Хобсон, менеджер по продажам прикладных технологий Trelleborg, говорит, что компания рада продемонстрировать новое удобное приложение Scandura. Участники Hillhead увидят, что им больше не нужно пытаться выяснить правильный размер диафрагмы для своих грохотов на глазок. Облегчение вычисления нужных параметров выражается в упрощении вычисления размера диафрагмы и позволяет экономить время.

Каждая выставка Hillhead, это важное событие для нас, и мы с нетерпением ожидаем представления преимуществ нашего ассортимента Scandura. Это идеальная платформа не только оповещения существующих клиентов о последних достижениях разработчиков, но и построения новых деловых партнерств.

Серия Scandura состоит из агрегатных экранирующих систем, включая экранирующие модули, триггерные маты, традиционные натяжные маты. Trelleborg также предлагает полный спектр полиуретановых аксессуаров, включая рабочие колеса насосов, фартуки, футеровку циклонов, скребковые лезвия и многие другие аксессуары для оборудования карьерной и горнодобывающей промышленности.

www.trelleborg.com
 
 
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Совсем недавно инженеры компании Trelleborg внедрили специальное приложение, упрощающее расчет размера диафрагмы, необходимой для грохочения нерудных ископаемых....
 
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