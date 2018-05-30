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Лукашенко: на армию будем тратить «столько, сколько нужно»

31.05.2018 — Новости Экономики | Варяг-пресс  
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Лукашенко: на армию будем тратить «столько, сколько нужно»

На безопасность страны будет тратиться столько, сколько нужно, о чем 31.05.2018 на совещании по итогам проверки ВС Беларуси заявил глава государства Александр Лукашенко.

Президент и главнокомандующий Вооруженных сил сегодня в Минске провел заседание, посвященное итогам проверки ВС РБ. Главными темами мероприятия стали вопросы по выявлению неуставных отношений, а также финансирование белорусской армии.

Белорусский лидер отметил, что на перевооружение и содержание армии вкладываются большие средства – проходит оснащение современной боевой техникой, средствами управления и экипировкой. Тем не менее, глава государства подчеркнул, что Беларусь не намерена втягиваться в процессы гонки вооружений, тем более, бряцать оружием попусту.

А. Лукашенко констатировал, что из-за складывающейся ныне военно-политической обстановки невозможно строить иные пропорции в финансировании госрасходов, сообразно, на безопасность страны будем тратить столько, сколько нужно – своих солдат надо кормить, иначе придется кормить чужих.

 
Теги: Минск
 
 
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На безопасность страны будет тратиться столько, сколько нужно, о чем 31.05.2018 на совещании по итогам проверки ВС Беларуси заявил глава государства Александр...
 
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