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Не мешает ли рост госдолга росту экономики Беларуси ?
31.05.2018 14:39 — Новости Экономики | БДГ
Министерство финансов Беларуси опубликовало данные по текущему состоянию государственного долга. Задолженность внешним кредиторам сократилась на 315,6 млн долларов США, или на 1,9%.
Вырос внутренний долг на 261,8 млн белорусских рублей, или на 2,9%. Общий государственный долг на 1 мая 2018 года составил 42,3 млрд белорусских рублей, увеличившись на 0,2% с начала года. Насколько это хорошо или плохо для белорусской экономики и не мешает ли рост государственного долга росту экономики Беларуси вообще?
У каждой медали есть две стороны, и состояние государственного долга также надо рассматривать со всех сторон.
Безусловно, снижение внешней долговой нагрузки – хорошая новость. Это обусловлено тем, что зачастую внешние заимствования нередко сопровождаются какими-либо дополнительными условиями, от выполнения которых зависит дальнейший процесс кредитования. У Беларуси в последнее время сложился положительный международный кредитный рейтинг, поэтому уменьшение внешней задолженности будет способствовать повышению рейтинга, а это, в свою очередь, предоставляет доступ к более дешевым кредитным ресурсам.
Рост внутренней составляющей не очень хорошая новость, особенно если учитывать, что растет внутренний долг, номинированный в иностранной валюте. Все долги надо возвращать, неважно внутренние они или внешние, но доллары или юани надо еще заработать.
В целом, если говорить о состоянии государственного долга, очевидно, что он снижается. Не в номинальном выражении (рост с начала года на 0,2%), а в соотношении к ВВП республики.
На конец 2017 года ВВП Беларуси (по данным Белстата)
На конец апреля рост ВВП в сопоставимых ценах
Внешняя конъюнктура в виде высоких цен на нефть, сложившаяся в последние два месяца, также способствуют снижению долговой нагрузки. Ну и, конечно, основной палочкой-выручалочкой должен стать реальный сектор, который будет генерировать конкурентный продукт и способствовать притоку иностранной валюты на внутренний рынок.
Эксперт: Михаил Грачёв, финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел»)
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Министерство финансов Беларуси опубликовало данные по текущему состоянию государственного долга. Задолженность внешним кредиторам сократилась на 315,6 млн...
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