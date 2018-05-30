Не мешает ли рост госдолга росту экономики Беларуси ?

Министерство финансов Беларуси опубликовало данные по текущему состоянию государственного долга. Задолженность внешним кредиторам сократилась на 315,6 млн долларов США, или на 1,9%.

Вырос внутренний долг на 261,8 млн белорусских рублей, или на 2,9%. Общий государственный долг на 1 мая 2018 года составил 42,3 млрд белорусских рублей, увеличившись на 0,2% с начала года. Насколько это хорошо или плохо для белорусской экономики и не мешает ли рост государственного долга росту экономики Беларуси вообще?

У каждой медали есть две стороны, и состояние государственного долга также надо рассматривать со всех сторон.

Безусловно, снижение внешней долговой нагрузки – хорошая новость. Это обусловлено тем, что зачастую внешние заимствования нередко сопровождаются какими-либо дополнительными условиями, от выполнения которых зависит дальнейший процесс кредитования. У Беларуси в последнее время сложился положительный международный кредитный рейтинг, поэтому уменьшение внешней задолженности будет способствовать повышению рейтинга, а это, в свою очередь, предоставляет доступ к более дешевым кредитным ресурсам.

Рост внутренней составляющей не очень хорошая новость, особенно если учитывать, что растет внутренний долг, номинированный в иностранной валюте. Все долги надо возвращать, неважно внутренние они или внешние, но доллары или юани надо еще заработать.

В целом, если говорить о состоянии государственного долга, очевидно, что он снижается. Не в номинальном выражении (рост с начала года на 0,2%), а в соотношении к ВВП республики.

На конец 2017 года ВВП Беларуси (по данным Белстата) составил 105,2 млрд белорусских рублей . Государственный долг в это же время 42,2 млрд белорусских рублей. Соотношение примерно 40,1%. Это не самый худший результат, и по этому показателю Беларусь не входит в первую сотню государств. Среди развитых стран есть рекордсмены с отношением госдолга к ВВП в 250,91% Япония, 131,71% Италия. Наш основной экономический партнер Россия имеет соотношение в 19,43% и занимает 175-ю позицию в мировом рейтинге. Это очень хороший показатель.

На конец апреля рост ВВП в сопоставимых ценах составил 4,8% по отношению к такому же периоду 2017-го года. Рост госдолга за это же время составил 0,2%. Можно говорить, что по итогам 2018 года мы увидим снижение задолженности на несколько процентов. Обслуживание государственного долга прописано в бюджете-2018, и проблем для выполнения обязательств (погашение и выплата процентов) не предвидится.

Внешняя конъюнктура в виде высоких цен на нефть, сложившаяся в последние два месяца, также способствуют снижению долговой нагрузки. Ну и, конечно, основной палочкой-выручалочкой должен стать реальный сектор, который будет генерировать конкурентный продукт и способствовать притоку иностранной валюты на внутренний рынок.

Эксперт: Михаил Грачёв, финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел»)