|
Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве белорусской армии
31.05.2018 15:05 — Новости Экономики | Tut.by
На совещании об итогах проверки Вооруженных Сил Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве белорусской армии, об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.
Александр Вольфович, который ранее занимал должность командующего войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил, назначен первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил.
Командующим войсками Северо-западного оперативного командования стал Андрей Жук. До настоящего времени он занимал должность заместителя командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил.
В свою очередь заместителем командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил назначен Игорь Демиденко, ранее возглавлявший информационно-аналитическое управление Генштаба.
Леонид Касинский назначен помощником Министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах — начальником главного управления идеологической работы Министерства обороны. Ранее он был первым заместителем начальника главного управления идеологической работы Минобороны — начальником управления морально-психологического обеспечения главного управления идеологической работы Министерства обороны.
Как пояснил
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как пояснил Станислав Зась, непосредственно сами кадровые перестановки не связаны с состоявшейся в армии комплексной проверкой, однако при подборе кандидатур...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)