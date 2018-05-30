На совещании об итогах проверки Вооруженных Сил Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве белорусской армии, об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Александр Вольфович, который ранее занимал должность командующего войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил, назначен первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил.

Командующим войсками Северо-западного оперативного командования стал Андрей Жук. До настоящего времени он занимал должность заместителя командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил.

В свою очередь заместителем командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил назначен Игорь Демиденко, ранее возглавлявший информационно-аналитическое управление Генштаба.

Леонид Касинский назначен помощником Министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах — начальником главного управления идеологической работы Министерства обороны. Ранее он был первым заместителем начальника главного управления идеологической работы Минобороны — начальником управления морально-психологического обеспечения главного управления идеологической работы Министерства обороны.

Как пояснил БЕЛТА государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась, непосредственно сами кадровые перестановки не связаны с состоявшейся в Вооруженных Силах комплексной проверкой, однако при подборе кандидатур на соответствующие должности учитывалось, как офицеры себя показали во время ее проведения.