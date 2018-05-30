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Кобяков находится с рабочим визитом в Таджикистане
31.05.2018 14:29 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 31 мая. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков 31 мая — 1 июня совершает рабочий визит в Таджикистан. Он примет участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, которое пройдет в Душанбе 1 июня.
Как сообщила пресс-служба правительства, в повестке встречи 14 вопросов, направленных на расширение и углубление взаимодействия в экономической, гуманитарной сферах и других направлениях сотрудничества.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 31 мая. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков 31 мая — 1 июня совершает рабочий визит в Таджикистан. Он примет участие в заседании Совета глав правительств...
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