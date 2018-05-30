Кобяков находится с рабочим визитом в Таджикистане

Минск, 31 мая. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков 31 мая — 1 июня совершает рабочий визит в Таджикистан. Он примет участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, которое пройдет в Душанбе 1 июня.

Как сообщила пресс-служба правительства, в повестке встречи 14 вопросов, направленных на расширение и углубление взаимодействия в экономической, гуманитарной сферах и других направлениях сотрудничества.



В узком составе главы делегаций обменяются мнениями по актуальным вопросам сотрудничества в экономической сфере, обсудят ход переговоров по проекту соглашения о свободной торговле услугами.



На заседании в широком составе планируется подписать такие значимые документы, как концепция сотрудничества в области инновационного развития энергетики и разработки передовых энергетических технологий и план первоочередных мероприятий по ее реализации, соглашение о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности государств — участников СНГ, сообщает пресс-служба.



Кроме того, участники Совета глав правительств рассмотрят документы, касающиеся сотрудничества в области обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования, распространения документов по межгосударственной стандартизации, в таможенной и инновационной сферах. Будет принят комплекс совместных действий по профилактике и борьбе с бешенством до 2025 года.



Во время визита в Душанбе запланирован ряд встреч Кобякова с руководителями правительств государств — участников СНГ.



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Марина Носова, БелаПАН.