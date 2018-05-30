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Генпрокуратура: В организациях Минэнерго установлены многочисленные нарушения антикоррупционного законодательства

31.05.2018 14:12 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 31 мая. Управление Генеральной прокуратуры по борьбе с коррупцией и организованной преступностью проверило исполнение антикоррупционного законодательства в системе Министерства энергетики Беларуси.

Как сообщает Генпрокуратура, установлены многочисленные нарушения законодательства о закупках, об осуществлении ведомственного контроля, а также при ведении административного процесса органами государственного энергетического и газового надзора.

В большинстве регионов страны выявлены факты ненадлежащей организации работы кадровых служб в части отобрания обязательств у государственных должностных лиц по соблюдению ограничений, предусмотренных законом о борьбе с коррупцией, и отсутствие контроля за их исполнением. Во многом это явилось одной из причин осуществления некоторыми из должностных лиц предпринимательской деятельности, отмечают в прокуратуре.

Отдельные руководители не принимали необходимые меры по улучшению финансового состояния промышленных предприятий для устойчивого экономического роста, сокращения и ликвидации просроченной внешней и внутренней дебиторской задолженности.

Установлены нарушения законодательства подведомственными Минэнерго организациями при предоставлении их работникам займов. При этом контроль за своевременностью исполнения обязательств по соответствующим договорам в организациях отрасли отсутствовал, констатируют в Генпрокуратуре.

Там отмечают, что недостаточно влияют на ситуацию с преступностью в отрасли комиссии по противодействию коррупции. Эти комиссии, как правило, ограничивались обсуждением результатов ведомственного контроля и утверждением планов работы. Учет и анализ информации о коррупционных проявлениях не проводились, координация деятельности структурных подразделений в данной сфере не обеспечивалась.

Как сообщает Генпрокуратура, непринятие профилактических мер по противодействию коррупции со стороны руководства Министерства энергетики и организаций, входящих в его систему, явилось одной из причин высокого уровня коррупционной преступности. С 2016 года по апрель 2018 года к уголовной ответственности за преступления указанной категории привлечено более 30 руководящих должностных лиц, большинство из которых получили взятки и совершили хищение путем злоупотребления служебными полномочиями.

По итогам проверки Генеральная прокуратура внесла в Министерство энергетики представление, в котором потребовала устранить выявленные нарушения антикоррупционного законодательства, а также проинформировала правительство о сложившейся ситуации и необходимости привлечения к ответственности виновных лиц.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 31 мая. Управление Генеральной прокуратуры по борьбе с коррупцией и организованной преступностью проверило исполнение антикоррупционного законодательства...
 
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