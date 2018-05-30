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"Высокий уровень коррупционной преступности". Генпрокуратура проверила предприятия Минэнергетики
31.05.2018 15:58 — Новости Экономики | Tut.by
Генпрокуратура провела проверку исполнения антикоррупционного законодательства в системе Министерства энергетики. Установлены многочисленные нарушения законодательства о закупках, об осуществлении ведомственного контроля, а также при ведении административного процесса органами государственного энергетического и газового надзора.
В большинстве регионов выявлены факты ненадлежащей организации работы кадровых служб в части отобрания обязательств у государственных должностных лиц по соблюдению ограничений, предусмотренных законом о борьбе с коррупцией, и отсутствие контроля за их исполнением. Во многом это явилось одной из причин осуществления некоторыми из них предпринимательской деятельности, сообщили в Генпрокуратуре.
Отдельные руководители не принимали необходимые меры по улучшению финансового состояния промышленных предприятий для устойчивого экономического роста, сокращения и ликвидации просроченной внешней и внутренней дебиторской задолженности.
Некоторые подведомственные Минэнерго организации нрушали законодательство при предоставлении их работникам займов. При этом контроль за своевременностью исполнения обязательств по соответствующим договорам в организациях отрасли отсутствовал.
В прокуратуре отметили недостаточный уровень влияния на криминогенную ситуацию в отрасли комиссий по противодействию коррупции. Комиссии, как правило, ограничивались обсуждением результатов ведомственного контроля и утверждением планов работы. Учет и анализ информации о коррупционных проявлениях не проводились, координация деятельности структурных подразделений в данной сфере не обеспечивалась.
"Непринятие профилактических мер по противодействию коррупции со стороны руководства Министерства энергетики и организаций, входящих в его систему, явилось одной из причин высокого уровня коррупционной преступности. В период с 2016 года по апрель 2018 года к уголовной ответственности за преступления указанной категории привлечено более 30 руководящих должностных лиц, большинство из которых получили взятки и совершили хищение путем злоупотребления служебными полномочиями", - сказано в сообщении.
По итогам проверки Генеральная прокуратура внесла в Министерство энергетики представление, в котором потребовала устранить выявленные нарушения антикоррупционного законодательства, а также проинформировала Совмин о сложившейся ситуации и необходимости привлечения к ответственности виновных лиц.
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Генпрокуратура провела проверку исполнения антикоррупционного законодательства в системе Министерства энергетики.
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