В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В течение 24 часов залита плита фундамента для двухмиллиардного дубайского проекта Компания Damac Properties завершила работу по устройству фундамента Tower B в городе Aykon City, Дубай. Количество бетона, достаточное для того, чтобы заполнить 75 плавательных...

Компания Damac Properties завершила работу по устройству фундамента Tower B в городе Aykon City, Дубай. Количество бетона, достаточное для того, чтобы заполнить 75 плавательных бассейнов, уложено за 24 часа. Закончен фундамент второй из шести башен застройки стоимостью 2,1 миллиарда долларов. Фундаментная плита, заливку которой мы завершили, создает основу для ускорения продвижения проекта. Теперь мы с нетерпением ожидаем воздвижения самой башни, которая дополнит существующий городской ландшафт, говорит вице-президент Damac Properties по корпоративным коммуникациям и маркетингу Ниал Маклафлин. Застройка в Aykon City является одной из флагманских застроек, осуществляемых Damac в Дубае. Жителям и гостям города будут предложены качественные апартаменты с множеством услуг и удобств для всех возрастов и разновидностей образа жизни.Фундаментные работы представляли собой сложную задачу, но команде управления проектами удалось минимизировать задержку движения по дороге Шейха Заида до 24 часов.Помимо всего прочего, укладываемый бетон должен был быть помещен в среду с контролируемой температурой, что добавило к заданию еще один уровень сложности. По завершении устройства фундаментов начнется возведение главных колонн Tower B. А потом на объекте вновь понадобится бетонная смесь. Предстоит бетонировать плиту для первого подвала.www.constructionweekonline.com