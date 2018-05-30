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Ущерб 500 тысяч рублей. В отношении руководства ОАО "Миноблагросервис" возбуждено дело

31.05.2018 17:39 — Новости Экономики | Tut.by  
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МВД сообщило о коррупционной схеме криминального посредничества в сфере АПК, ущерб от которой сельскохозяйственным предприятиям Минской области составил 500 тысяч рублей. В отношении руководства ОАО «Миноблагросервис» возбуждено уголовное дело за злоупотребление служебными полномочиями.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции МВД и Генеральная прокуратура проводили мониторинг исполнения сельскохозяйственными предприятиями и местными исполнительными и распорядительными органами Минской области законодательства о закупках при обеспечении полевых работ в ходе посевной кампании. В результате проверки установили факты криминального посредничества, бюрократических барьеров, сопряженные с коррупционными проявлениями и повлекшие существенный вред государственным интересам.

В милиции сообщили, что раскрыли схему, по которой должностные лица коммерческой структуры в сговоре с ответственными должностными лицами Минской области реализовывали по завышенной стоимости товарно-материальные ценности вопреки интересам сельскохозяйственных предприятий.

Во время подготовки к посевной кампании генеральный директор и начальник отдела закупок ОАО «Миноблагросервис» организовали закупку запчастей к сельскохозяйственной технике (от пленки сенажной упаковочной, ремней, ножей, дисков до двигателей, компрессоров, фрикционов, подбарабаньев и другого оборудования) по завышенной стоимости до 9 раз от цены производителя либо импортера через аффилированную посредническую структуру.

«У подозреваемых должностных лиц в то время имелись реальные возможности закупить запчасти по имеющимся прямым договорам как с государственными, так и с коммерческими производителями (ОАО „МТЗ“, ОАО „Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов“, РУП „Четырнадцать“ и др.), а также первыми поставщиками. Сумма причиненного ущерба ОАО „Миноблагросервис“ и сельскохозяйственным предприятиям Минской области составила почти 500 тыс. белорусских рублей (250 $ тыс.)», — рассказала старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП КМ МВД Вероника Посметьева.

В отношении гендиректора и начальника отдела закупок ОАО «Миноблагросервис» возбуждено уголовное дело за злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере (ч. 3 ст. 424 УК).

Недавно КГК отчитался, что по результатам проведенных накануне посевной проверок возбуждено 49 уголовных дел.

 
 
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В отношении топ-менеджеров ОАО "Миноблагросервис" возбуждено уголовное дело за злоупотребление служебными полномочиями.
 
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