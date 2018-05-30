"Натягали фраз из интернета". Как чиновники жарко спорили о будущем белорусской промышленности

В эти дни в Минске проходит Белорусский промышленный форум. В его рамках 30 мая прошло пленарное заседании под названием «Беларусь — место интеграции Запада и Востока. Будущее развитие промышленного потенциала республики». Поначалу стандартные выступления спикеров не вызывали особого интереса. Но во второй части неожиданно разгорелась довольно жаркая дискуссия между чиновниками. Как говорят знающие люди, подобные случаются на заседаниях Совмина после ухода журналистов.



Фото: minsknews.by

Яблоком раздора стала презентация начальника управления экономики инновационной деятельности Министерства экономики Дмитрия Крупского, который заявил о необходимой цифровой трансформации промышленности. В качестве примера он привел немецкий опыт «Индустрии 4.0», в рамках которой обеспечивается разработка и внедрение новых технологических стандартов. Речь идет об использовании «интернета вещей», робототехники и аддитивных технологий. Они позволяют управлять в режиме реального времени различными технологическими процессами.

Таким образом пройдет модернизация традиционных отраслей промышленности, реструктуризация госсектора, выделение на аутсорсинг непрофильных функций и активов, использование технологий электронного документооборота, внедрение кластерной модели развития с широким вовлечением в этот процесс частного бизнеса.

Крупский посоветовал руководству Минпрома и директорам госзаводов подумать и поскорее внедрять элементы «Индустрии 4.0». Тем более, что в 2017 году случился прорыв, были приняты два ключевых декрета «О развитии предпринимательства» и «О развитии цифровой экономики».

Чтобы концентрировать компетенции в области научно-инновационной деятельности промышленного развития и цифровой трансформации, должен быть создан интегрированный государственный орган. На базе какого ведомство он будет создан — это еще не предрешено, отметил представитель Минэка. Ранее звучала идея о создании на базе Минсвязи Министерства цифровой экономики. «По нашему мнению такой госорган должен быть создан на базе нескольких госорганов и за счет объединения усилий науки, промышленности и связи можно будет сконцентрировать усилия для обеспечения цифровой трансформации предприятий реального сектора», — сказал Крупский.

«Мы в стране должны быть вместе или по отдельности?»

Заместитель министра промышленности Сергей Гунько считает, что белорусские промпредприятия любой формы собственности не готовы внедрять элементы «Индустрии 4.0» «ни физически, ни морально». Но самое главное — нет ресурсов. «Может быть у вас есть идеи, где их взять? К тому же внедрение элементов „Индустрии 4.0“ невозможно для ряда отраслей (космоса, военпрома и др.) из-за вопросов безопасности. Вы это понимаете?» — задал вопросы Гунько.

Дмитрий Крупский подчеркнул, что на первом этапе требуется реструктуризация промышленных предприятий именно госсектора, «определение отраслей, которые будут идти в первом эшелоне», а затем уже последовательно внедрять элементы «Индустрии 4.0». Таким образом он ответил на вопрос о том, где возможно взять деньги. Хотя этим вряд ли убедил руководство Минпрома.

Вместе с тем представитель Минэкономики согласился с возможными ограничениями на предприятиях военпрома. «В связи с напряженностью в мире тут скорее не экономические, а политические факторы будут влиять на проникновение технологий», — отметил чиновник.

Бизнесмен Андрей Бирюков, давно сотрудничающий с правительством и промсектором, обозначил проблему занятости населения. «Увеличение производительности в 3−4 раза [при переходе на роботизированные комплексы] повлечет трехкратное сокращение численности. Без ответа на этот вопрос внедрение новых технологий невозможно», — сказал он. «Поэтому данная тема требует широкого обсуждения с привлечением не только экономистов, которые зачастую не понимают реальный сектор экономики, но и бизнеса, промышленного блока. Чтобы мы выработали свой верный путь, а не стали заложниками ошибочных направлений», — добавил он.

Председатель Госстандарта Виктор Назаренко покритиковал промышленников за то, что они так реагируют на предложения Минэка. «Самая слабая позиция данной дискуссии — нежелание слышать. Вам говорят, посмотрите на „Индустрию 4.0“. А в ответ — это нам не надо. Так было и со стандартами. Бизнесу тоже ничего не надо было», — отметил он.

Министр промышленности Виталий Вовк удивился, почему за основу берется немецкий опыт и покритиковал за отстранение от участия в процессах. «Вы говорите, мы там какое-то новое министерство создадим, но Минэкономики там участвовать не будет. Просто со стороны будем смотреть, как там все происходит. Поэтому скажите, мы в стране должны быть вместе или по отдельности?» — сказал Вовк.



Виталий Вовк. Фото: expoforum.by

Крупский также за словом в карман не лез, потому что «не принадлежит к тем чиновникам, которые тупо утираются». Он подчеркнул, что немецкая концепция наиболее четко проработана, поэтому взята в качестве основы. Однако при ее адаптации следует учитывать белорусские реалии, а не просто копировать. Представитель Минэка сказал, что не надо требовать от него четкого ответа на вопрос о том, по какому пути будет развиваться промышленность в мире, потому что «ни я, ни вы, никто не знает этого». Вскоре после этого он покинул пленарное заседание и не дождался окончания дискуссии.

Но в зале нашелся еще один его сторонник. Заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец отметил, что белорусская промышленность «на старых технологиях и старых направлениях», когда российский рынок уже довольно насыщен, далеко не продвинется, надо искать что-то новое. Он посоветовал госзаводам, которые составляют костях промышленности, в условиях «насыщения рынков и открытости границ» научиться конкурировать методами, которые выработаны международной практикой, а не продолжать жить в тепличных условиях и надеяться на протекцию государства. При этом он предложить поскорее определиться со стратегий развития промышленного комплекса, «куда двигаться и какие методы внедрять», то тогда сможем определиться, что это будет за новое министерство и каким образом будет регулировать эту отрасль.

В ответ на это глава Минпрома пригласил работников МАРТа посетить промышленные предприятия Беларуси.

«Мы говорим про „Индустрию 4.0“ как будто про открытие Республики Беларусь. Перед Минпромом поставлены определенные задачи и мы их стараемся выполнять. Что касается будущего, то нам самим надо определиться куда мы идем. А не быть, как плохой студент, который натягал из интернета каких-то фраз и сделал доклад. Нам такого делать нельзя», — сказал Вовк.

Виктор Назаренко посетовал на то, что «зачастую отраслевики остаются в стороне, ничего не предлагают». «Поэтому разработчикам [социально-экономических программ] приходится самим что-то выдумывать. Если бы представитель Минэкономики делал доклад на основании мыслей и идей отраслевиков, в данном случае промышленников, то у него получился бы более реальный и приземленный доклад», — сказал он.

Глава Госстандарта также высказал «личное скептическое мнение» по поводу создания Министерства цифровой экономики. «Если у промышленных предприятий нет потребности в таком министерстве, то оно будет искусственно созданное. Айтишники сегодня сильны и в состоянии предложить новые информационные технологии. Но есть ли потребность в них у промышленности? Надо объединить подходы. А если их навязывать, то ничего не будет», — считает он. В итоге Назаренко сохранил дипломатичность и сказал, что «он на стороне обоих министерств».

«Экономические условия, которые вызвали прошлый кризис, могут повториться»

Пока суть да дело промышленность Беларуси намерена развиваться по уже выработанному плану. До 2020 года в промкомплекс планируется инвестировать 2,5 млрд рублей, сообщил замминистра промышленности Сергей Гунько. В текущем году объем инвестиций в модернизацию промышленных предприятий составит около 300 млн рублей. «В 2017 году этот показатель составил 262,6 млн. Но с 2013 года, когда объем достиг почти 800 млн, наблюдалось снижение инвестиций в связи с экономическим кризисом», — сказал замминистра. Как пояснил вице-премьер Владимир Семашко, снижение инвестиций связано в том числе и с вымыванием основных средств в период кризиса.

Однако модернизация принесла положительный эффект, и износ основных фондов сократился за четыре года на 3 процентных пункта, по итогам 2017 года составив 43%. «Обновление и постоянные вложения в модернизацию — основной путь развития белорусской промышленности», — считает он. При этом необходимо изменить структуру источников финансирования. «Собственные дорогие средства необходимо заменять на длинные и дешевые инвестиции», — отметил он.

В числе резервов для развития промышленного сектора Гунько назвал беспрерывную модернизацию действующих производств, процессов, в том числе бизнес-процессов, и строительство новых производств. Важным направлением назван своевременный выпуск инновационной продукции. «Ее доля в общем объеме растет большими темпами. Если ранее она составляла 15−16%, то сейчас около 30%, но надо довести этот показатель до 50%», — сказал замминистра.

Будущее белорусской промышленности за выпуском беспилотной техники, в том числе тракторов и комбайнов, и электротранспорта, заявил Гунько. Кроме этого, считает он, в ближайшее время произойдет замена традиционных материалов на композиционные.

Вместе с тем постоянный представитель Всемирного банка в Минске Алекс Кремер опасается повторения в Беларуси экономического кризиса. «Мы слышим все эти вдохновляющие примеры экономического роста белорусской экономики. Но нас беспокоит тот факт, что нынешние экономические условия, которые вызвали кризис 2015 года, могут повториться», — сказал он.



Алекс Кремер

По словам Кремера, основная причина минувшего валютного кризиса состояла в том, что «страна тратила больше, чем зарабатывала». При этом он отметил, что траты госсектора перекладывались на частный бизнес. «Через трудные времена Беларусь прошла таким образом: не госсектор сократил свои траты, а частный сектор заставили это сделать посредством жесткой денежно-кредитной политики через очень высокие банковские ставки, чтобы вернуть платежный баланс в исходное состояние», — сказал Кремер (цитата по БелаПАН ).

Он назвал принципы, которые могли бы быть реализованы в белорусской экономике: действительное представление госсектором государственных интересов; внедрение мировых стандартов бухгалтерского учета; профессионализация советов директоров; разделение коммерческой и социальной функций госпредприятий; политика справедливой конкуренции, создание равных условий работы для государственного и частного секторов экономики. «Пример Китая показал: необязательно все приватизировать, создание равных условий привело к тому, что неэффективные госпредприятия просто ушли с рынка», — подытожил Кремер.