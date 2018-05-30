ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Волонтеры пожаловались в милицию на задержания 25 марта. А там их поблагодарили

31.05.2018 18:32 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Советское РУВД столицы ответило на коллективную жалобу волонтеров по поводу их задержания в День Воли 25 марта, пишет правозащитный центр «Весна». Тогда независимых наблюдателей задержали и даже составили протоколы. А теперь милиция сообщает: они благодарны волонтерам за их работу и будут содействовать в будущем.

Напомним, среди задержанных в День Воли оказались правозащитники и волонтеры-наблюдатели. Они должны были фиксировать возможные задержания, но сами оказались в автозаке. На шестерых составили протоколы за участие в неразрешенной акции, но не все материалы дошли до суда и были рассмотрены.

Волонтеры считают, что 25 марта милиционеры незаконно задержали и удерживали их в отделении. Они жаловались в прокуратуру и Следственный комитет, а позже пришел ответ из милиции.

В ответе за подписью начальника Советского РУВД указано: по этому поводу следователи уже проводили проверку, и нет нужды начинать еще одну. Хотя волонтеры заявляют, что «как таковой проверки не было», а никаких извинений им не принесли.

«УВД администрации Советского района выражает в ваш адрес благодарность за деятельность, направленную на предоставление обществу объективной оценки хода проведения массовых мероприятий», — указано в конце письма.

Там же обязались в будущем «оказывать содействие в безопасности наблюдателей и беспрепятственного выполнения ими своих функций».

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
И даже пообещали "оказывать содействие в безопасности наблюдателей". Хотя 25 марта их задержали якобы за участие в акции.
 
Новости дня
Новости экономики
 
"Натягали фраз из интернета". Как чиновники жарко спорили о будущем белорусской промышленности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика