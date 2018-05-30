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Волонтеры пожаловались в милицию на задержания 25 марта. А там их поблагодарили
31.05.2018 18:32 — Новости Экономики | Tut.by
Советское РУВД столицы ответило на коллективную жалобу волонтеров по поводу их задержания в День Воли 25 марта,
Напомним, среди задержанных в День Воли
Волонтеры считают, что 25 марта милиционеры незаконно задержали и удерживали их в отделении. Они жаловались в прокуратуру и Следственный комитет, а позже пришел ответ из милиции.
В ответе за подписью начальника Советского РУВД указано: по этому поводу следователи уже проводили проверку, и нет нужды начинать еще одну. Хотя волонтеры заявляют, что «как таковой проверки не было», а никаких извинений им не принесли.
«УВД администрации Советского района выражает в ваш адрес благодарность за деятельность, направленную на предоставление обществу объективной оценки хода проведения массовых мероприятий», — указано в конце письма.
Там же обязались в будущем «оказывать содействие в безопасности наблюдателей и беспрепятственного выполнения ими своих функций».
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И даже пообещали "оказывать содействие в безопасности наблюдателей". Хотя 25 марта их задержали якобы за участие в акции.
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