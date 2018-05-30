Волонтеры пожаловались в милицию на задержания 25 марта. А там их поблагодарили

Советское РУВД столицы ответило на коллективную жалобу волонтеров по поводу их задержания в День Воли 25 марта, пише т правозащитный центр «Весна». Тогда независимых наблюдателей задержали и даже составили протоколы. А теперь милиция сообщает: они благодарны волонтерам за их работу и будут содействовать в будущем.

Напомним, среди задержанных в День Воли оказались правозащитники и волонтеры-наблюдатели. Они должны были фиксировать возможные задержания, но сами оказались в автозаке. На шестерых составили протоколы за участие в неразрешенной акции, но не все материалы дошли до суда и были рассмотрены.

Волонтеры считают, что 25 марта милиционеры незаконно задержали и удерживали их в отделении. Они жаловались в прокуратуру и Следственный комитет, а позже пришел ответ из милиции.

В ответе за подписью начальника Советского РУВД указано: по этому поводу следователи уже проводили проверку, и нет нужды начинать еще одну. Хотя волонтеры заявляют, что «как таковой проверки не было», а никаких извинений им не принесли.

«УВД администрации Советского района выражает в ваш адрес благодарность за деятельность, направленную на предоставление обществу объективной оценки хода проведения массовых мероприятий», — указано в конце письма.

Там же обязались в будущем «оказывать содействие в безопасности наблюдателей и беспрепятственного выполнения ими своих функций».