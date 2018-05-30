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Новый глава БРСМ о том, будут ли заставлять вступать в организацию и какие идеи готов брать из петиций

31.05.2018 19:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Во время 43-го съезда БРСМ организация выбрала нового руководителя. Им стал 31-летний Дмитрий Воронюк, который до этого занимал должность первого секретаря Минского областного комитета ОО «БРСМ». В комментарии TUT.BY новый лидер организации рассказал, будут ли теперь заставлять вступать в БРСМ принудительно и какие стереотипы о БРСМ он хочет сломать.


Фото из архива Дмитрия Воронюка

Белорусский республиканский союз молодежи — общественная организация, созданная в 2002 году путем объединения общественных организаций «Белорусский союз молодежи» и «Белорусский патриотический союз молодежи». Организация является правопреемником общественных объединений «Белорусский патриотический союз молодежи», «Белорусский союз молодежи» и Ленинского Коммунистического Союза Молодежи Беларуси (Комсомола).

После назначения, комментируя свои дальнейшие планы, новый глава БРСМ сказал, что «хочет сломать стереотипы и сделать организацию по-настоящему молодежной, современной и нужной каждому». Мы уточнили, о каких именно стереотипах идет речь.

— Очень часто в интернете пишут, что в БРСМ загоняют, что это советская организация, немного закостенелая. И стоит признать, что активного и молодежного ведения работы организации действительно сегодня не хватает. Поэтому критика, в принципе, если она конструктивная, с ней можно согласиться и мы планируем все эти неприятные моменты менять. Понятно, что это не произойдет за один день, но у нас — команда, настроены мы решительно, — говорит новый руководитель БРСМ.

Изменения, по словам Воронюка, коснутся не только внутренней работы организации, но и внешней: будут искать новые интересные проекты, в которых смогут поучаствовать не только члены БРСМ, но и все заинтересованные лица.

— У нас есть стремление, команда, внутренний задор что-то изменить. Очень важна, конечно, и обратная связь. Если мы будем видеть в комментариях на сайтах не только критику, но и предложения, мы готовы к ним подключаться. Например, если кто-то напишет: «БРСМ, я вчера шел мимо пляжа и он такой классный, а купаться там нельзя — грязно. Давайте почистим!» — вот к подобным предложениям мы готовы присоединяться.

— Вы можете читать петиции, которые составляют горожане, и там находить подобные предложения.

— А это отличная идея! Там бывают хорошие предложения. Мы это возьмем на вооружение, — заверил Воронюк.

Сегодня в БРСМ состоит 450 тысяч человек. По поводу принудительного вступление в ряды БРСМ новый лидер организации заявил, что он всегда был категорически против такого подхода.

— Насколько я знаю, сейчас уже давно такого не происходит. Но мы проверим, и если среди наших сотрудников или учителей есть те, кто заставляет детей вступать в наши ряды, мы будем с этим бороться. Надо просто рассказывать, что за организация и чем она занимается, а каждый молодой человек пусть сам выбирает, вступать в нее или нет. Сегодня показатель нашей успешной работы — это когда люди, пришедшие на наше мероприятие, впечатлились и захотели вступить в наши ряды. Все остальные лозунги — ерунда и мишура. Надо, чтобы люди вступали по зову сердца, по желанию. И чтобы люди к нам приходили и помогать другим, и для саморазвития: мы будем делать на этом упор, будем проводить тренинги, развивать молодых людей, — говорит Дмитрий Воронюк.

 
 
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Во время 43-го съезда БРСМ организация выбрала нового руководителя. Им стал 31-летний Дмитрий Воронюк, который до этого занимал должность первого секретаря Минского...
 
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