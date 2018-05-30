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В Беларуси усовершенствуют механизм упрощенной системы налогообложения

31.05.2018 16:37 — Новости Экономики | БелТА  
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В Беларуси усовершенствуют механизм упрощенной системы налогообложения
Фото из архива

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси усовершенствуют механизм упрощенной системы налогообложения (УСН), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по налогам и сборам.

"Сделать механизм упрощенной системы налогообложения более удобным для применения плательщиками - такую задачу обозначила заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая, открывая 25 мая очередное заседание специальной межведомственной рабочей группы, готовящей предложения о комплексной корректировке Налогового кодекса. На этот раз внимание участников было сосредоточено на главе 34 "Налог при упрощенной системе налогообложения", - рассказали в ведомстве.

По данным, которые озвучила член Совета по развитию предпринимательства, директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского Жанна Тарасевич, предложения субъектов хозяйствования, применяющих "упрощенку", сводятся к трем основным аспектам: пересмотр в сторону увеличения установленных предельных критериев валовой выручки и численности работников, дающих право на применение УСН; увеличение с 15 до 25-50 человек критерия численности работников для ведения учета организациями, применяющими УСН без уплаты налога на добавленную стоимость, в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей; снятие предусмотренного в статье 286 Налогового кодекса запрета на применение УСН унитарными предприятиями, более 25% акций (долей в уставном фонде) которых принадлежит одной или в совокупности нескольким другим организациям.

На рассмотрение рабочей группы были внесены предложения системного характера по корректировке главы 34 Налогового кодекса, а также предложения, которые касались отдельных положений, регламентирующих условия применения УСН, порядок перехода на упрощенную систему, вопросы отражения валовой выручки и определения налоговой базы в целях налогообложения.

По результатам обсуждения Министерству по налогам и сборам поручено подготовить обоснование по увеличению до Br240 тыс. критерия валовой выручки для применения УСН индивидуальными предпринимателями. Будет также проработан вопрос о возможности предоставления ИП, которые уплачивают налог при УСН, определять выручку от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав по принципу (методу) начисления.

Участвующие в заседании члены рабочей группы признали целесообразным внести соответствующие корректировки в подпункт 5.7 пункта 5 статьи 286 Налогового кодекса в части нераспространения его положений на унитарные предприятия некоммерческих организаций (общественных объединений). Получило поддержку предложение об исключении из налоговой базы налога при УСН сумм возмещения стоимости коммунальных услуг, а также пособия по временной нетрудоспособности индивидуальному предпринимателю.

Ожидается, что в ближайшее время свои предложения по корректировке главы 34 Налогового кодекса представят Белорусский союз предпринимателей и Совет по развитию предпринимательства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси усовершенствуют механизм упрощенной системы налогообложения (УСН), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по налогам и...
 
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