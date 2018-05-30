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Победителями конкурса "Лучший экспортер 2017 года" стали 22 предприятия

31.05.2018 18:33 — Новости Экономики | БелТА  
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31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителями конкурса "Лучший экспортер 2017 года" стали 22 предприятия. Церемония награждения прошла в малом зале Дворца Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это очень престижно - быть среди элиты белорусского экспорта, элиты белорусской экономики. В финальную часть конкурса вышли 160 предприятий практически во всех наших отраслях, выбраны 22 победителя, которые сегодня получат свои награды", - заявил глава БелТПП Владимир Улахович.

Нынешний конкурс стал рекордным по числу участников финального этапа: количество финалистов составило 160 предприятий и выросло на 11% в сравнении с предыдущим годом и на 32% за последние два года. Конкурс проводился в 22 номинациях, в каждой из которых были определены победители, а предприятия, набравшие максимально близкое к победителю количество баллов и показавшие выдающиеся результаты в экспорте продукции и услуг, награждены поощрительными дипломами.

Приветствие участникам конкурса направил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. "Наращивание объемов и диверсификация экспортных поставок - ключевые задачи социально-экономического развития Беларуси. В 2017 году на экспортном направлении удалось достичь заметных результатов. Это свидетельство плодотворной работы отечественных компаний, ориентированных на зарубежные рынки, в том числе каждого участника конкурса "Лучший экспортер года". Благодаря высокому профессионализму, неиссякаемой энергии в реализации поставленных целей по повышению качества выпускаемой продукции и оказываемых услуг, внедрению передовых технологий участники конкурса достойно и успешно представляют на международной арене марку "Сделано в Беларуси", побеждают в жесткой конкурентной борьбе", - говорится в приветствии главы правительства.

Победителями конкурса в этом году стали СП ОАО "Брестгазоаппарат", ГЛУ "Мозырский опытный лесхоз", ОАО "Бумажная фабрика "Спартак", ИООО "Кроноспан ОСБ", ИООО "Эпам Системз", ОАО "Минский электротехнический завод имени В.И. Козлова", ОАО "БелАЗ - управляющая компания холдинга "БелАЗ-холдинг", ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания", ООО "Белэкотехника", СООО "Конте Спа", ОАО "Гродненский мясокомбинат", ОАО "Бабушкина крынка" - управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка", СП ОАО "Санта Бремор", сельскохозяйственный производственный кооператив "Агрокомбинат Снов", ОАО "Гомельстекло", ООО "Альянспласт", ОАО "Беларуськалий" совместно с открытым акционерным обществом "Белорусская калийная компания", РУП "Белинтертранс" - транспортно-логистический центр" Белорусской железной дороги, БГУИР, ОАО "558 авиационный ремонтный завод", ООО "ТитанПласт", СООО "ТрансЭкспедиция".

Общий объем экспорта финалистов конкурса составляет $11,225 млрд, или 30,3% общего объема экспорта за прошлый год по стране. География их экспорта составила 119 стран. Новые рынки в 2017 году освоили 70 финалистов (44%). Всего на предприятиях, которые стали лучшими экспортерами, занято 223,8 тыс. человек, или 5% общего количества занятых в экономике.

Доля членов БелТПП среди финалистов конкурса - 70%, среди победителей и дипломантов - 84%, 38% участников конкурса - предприятия малого и среднего предпринимательства. Номинация "Малое и среднее предпринимательство в сфере производства товаров" стала одной из самых больших по числу участников в нынешнем конкурсе (18).

"У нас долгое время номинация "Малый и средний бизнес" была очень скромной, но по итогам прошлого года она самая масштабная - здесь самое большое число финалистов. Если в целом говорить об экспорте, то по прошлому году в несырьевом экспорте малый и средний бизнес соствлял почти 25%. Это серьезный вклад, и мы видим, что это направление будет и дальше развиваться", - подчеркнул Владимир Улахович.

Основным организатором конкурса является БелТПП.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителями конкурса "Лучший экспортер 2017 года" стали 22 предприятия. Церемония награждения прошла в малом зале Дворца Республики,...
 
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