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Макей встретился в Брюсселе с вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини

31.05.2018 23:53 — Новости Экономики | Tut.by  
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Глава белорусского МИД Владимир Макей во время рабочего визита в Бельгию встретился с Верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини. Стороны обсудили близкое к завершающему состояние дел относительно переговоров по новым, индивидуально разработанным приоритетам партнерства ЕС и Беларуси и договорились ускорить их быстрое завершение, сообщает Представительство ЕС в Беларуси.


Фото: МИД Беларуси

Во время встречи Макей и Могерини также обменялись мнениями о сотрудничестве ЕС и Беларуси и деятельности по итогам саммита Восточного партнерства, который состоялся в Брюсселе в ноябре прошлого года, и обсудили права человека и основные свободы.

«Высокий представитель, вице-президент подтвердила, что реальные шаги Беларуси к обеспечению всеобщих прав человека, в том числе и в отношении применения смертной казни, являются ключевыми для формирования будущих отношений. В свете сообщений о новых казнях, совершенных в Беларуси, а также о смертных приговорах, оставленных в силе Верховным судом, Федерика Могерини подчеркнула причины решительного и однозначного неприятия Европейским союзом смертной казни при любых обстоятельствах и важность того, чтобы Беларусь ввела мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее отмене», — сказано в сообщении Представительства.

Могерини и Макей также обсудили необходимость полной прозрачности и сотрудничества в вопросах ядерной безопасности, в частности, в отношении строительства новой атомной электростанции в Островце.

«Могерини вновь подтвердила, что Европейский союз привержен обеспечению стабильного, демократического и процветающего будущего для Беларуси на благо ее народа и будет продолжать работать со всеми заинтересованными сторонами над достижением этой цели. ЕС начинает первую общенациональную коммуникационную кампанию, которая обратит внимание на положительные результаты сотрудничества ЕС и Беларуси для белорусов и расскажет о конкретных результатах финансируемых ЕС проектов в области экономического роста, энергоэффективности и здравоохранения», — говорят в Представительстве.

Также сегодня стало известно, что ЕС запускает коммуникационную кампанию «Вместе изменяем жизнь к лучшему», которая «призвана подчеркнуть преимущества сотрудничества ЕС — Беларусь».

 
 
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