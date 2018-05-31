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Макей встретился в Брюсселе с вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини
31.05.2018 23:53 — Новости Экономики | Tut.by
Глава белорусского МИД Владимир Макей во время рабочего визита в Бельгию встретился с Верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини. Стороны обсудили близкое к завершающему состояние дел относительно переговоров по новым, индивидуально разработанным приоритетам партнерства ЕС и Беларуси и договорились ускорить их быстрое завершение, сообщает Представительство ЕС в Беларуси.
Во время встречи Макей и Могерини также обменялись мнениями о сотрудничестве ЕС и Беларуси и деятельности по итогам саммита Восточного партнерства, который состоялся в Брюсселе в ноябре прошлого года, и обсудили права человека и основные свободы.
«Высокий представитель, вице-президент подтвердила, что реальные шаги Беларуси к обеспечению всеобщих прав человека, в том числе и в отношении применения смертной казни, являются ключевыми для формирования будущих отношений. В свете сообщений о
Могерини и Макей также обсудили необходимость полной прозрачности и сотрудничества в вопросах ядерной безопасности, в частности, в отношении строительства новой атомной электростанции в Островце.
«Могерини вновь подтвердила, что Европейский союз привержен обеспечению стабильного, демократического и процветающего будущего для Беларуси на благо ее народа и будет продолжать работать со всеми заинтересованными сторонами над достижением этой цели. ЕС начинает первую общенациональную коммуникационную кампанию, которая обратит внимание на положительные результаты сотрудничества ЕС и Беларуси для белорусов и расскажет о конкретных результатах финансируемых ЕС проектов в области экономического роста, энергоэффективности и здравоохранения», — говорят в Представительстве.
Также сегодня стало известно, что ЕС запускает коммуникационную кампанию «Вместе изменяем жизнь к лучшему», которая «призвана подчеркнуть преимущества сотрудничества ЕС — Беларусь».
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Стороны обсудили близкое к завершающему состояние дел относительно переговоров по новым, индивидуально разработанным приоритетам партнерства ЕС и Беларуси и...
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