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Страны СНГ намерены сотрудничать в области обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования

31.05.2018 21:23 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 31 мая. Страны Содружества намерены заключить соглашение о сотрудничестве в области обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования. Проект документа внесен на рассмотрение Совета глав правительств СНГ, которое пройдет в Душанбе 1 июня.

По информации исполкома Содружества, проект соглашения нацелен на создание в рамках СНГ региональной системы обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования (ОЭЭО) для их максимального вовлечения в хозяйственный оборот в качестве источника вторичных материальных ресурсов за счет освоения наилучших доступных технологий.

Среди основных задач соглашения: содействие разработке национальных систем законодательных и иных нормативных актов, направленных на снижение экологической нагрузки, уменьшение объемов опасных веществ из состава ОЭЭО, попадающих в окружающую среду, и увеличение доли вторичных материальных ресурсов, извлекаемых из ОЭЭО при их переработке; содействие разработке и согласованию стандартов обращения с ОЭЭО; создание условий и содействие оптимизации использования действующих и созданию новых мощностей по переработке ОЭЭО.

Проектом документа предусмотрен ряд направлений взаимодействия. В числе основных из них — определение и согласование приоритетных направлений сотрудничества, актуализация нормативно-правового обеспечения с учетом наиболее успешной международной практики, на основе единых подходов к классификации ОЭЭО; развитие института государственно-частного партнерства; содействие построению региональной системы, направленной на оптимизацию обращения с ОЭЭО;

Координацию уполномоченных (компетентных) органов сторон по вопросам взаимодействия и сотрудничества в области обращения с ОЭЭО осуществляет Совет по промышленной политике государств — участников СНГ.
Вячеслав Будекевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 31 мая. Страны Содружества намерены заключить соглашение о сотрудничестве в области обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования....
 
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