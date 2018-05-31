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Барановичский авиаремонтный завод — один из победителей конкурса "Лучший экспортер 2017 года"

31.05.2018 20:54 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 31 мая. 31 мая во Дворце Республики в Минске состоялась торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса "Лучший экспортер 2017 года", определенных в 22 номинациях на основании данных официальной статистики по экспорту продукции, работ (услуг). Лучших экспортеров определяют не только по объемам выручки от продажи товаров на внешних рынках, но и по расширению географии поставок.

Как сообщил БелаПАН представитель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Владимир Лавренюк, в финальный этап конкурса вышли 160 предприятий — это рекордный показатель за всю историю проведения конкурса.

ОАО "558-й авиационный ремонтный завод" (Барановичи) признается второй год подряд победителем конкурса "Лучший экспортер 2017 года" в номинации "Услуги".

За 2017 год общий объем экспорта товаров и услуг вырос в 1,9 раза по отношению к 2016 году, сальдо внешнеторговой деятельности — положительное, составило 94 млн долларов. Удельный вес экспорта в общем объеме производства достиг 97,8%.

Как отметил Лавренюк, организации, входящие в систему Госкомвоенпрома, традиционно участвуют в республиканском конкурсе "Лучший экспортер года" и на протяжении последних лет неизменно становятся его победителями или дипломантами.

Так, по итогам 2009, 2011 и 2012 годов в номинации "Электроника и приборостроение" три раза побеждало УП "Атомтех" ОАО "МНИПИ", а в 2013 году — ОАО "Конструкторское бюро "Дисплей". ОАО "Минский завод колесных тягачей" было финалистом конкурса "Лучший экспортер 2014 года" и заняло 3-е место в номинации "Машиностроение и металлообработка". А в 2016 году в тройку призеров конкурса в номинации "Услуги" вошло ОАО "558-й авиационный ремонтный завод".
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 31 мая. 31 мая во Дворце Республики в Минске состоялась торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса "Лучший экспортер 2017...
 
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