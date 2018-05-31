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Вскрыта крупная криминальная схема посредничества в АПК, ущерб — почти полмиллиона рублей

31.05.2018 18:47 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 31 мая. Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД и Генеральная прокуратура Беларуси в ходе мониторинга исполнения сельскохозяйственными предприятиями и местными исполнительными и распорядительными органами Минской области законодательства о закупках при обеспечении полевых работ в ходе посевной кампании, установили факты криминального посредничества, бюрократических барьеров, сопряженных с коррупционными проявлениями, повлекшими существенный вред государственным интересам.

Как сообщила БелаПАН старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Вероника Посметьева, вскрыта преступная схема, по которой должностные лица коммерческой структуры в сговоре с ответственными должностными лицами Минской области реализовывали по завышенной стоимости товарно-материальные ценности вопреки интересам сельскохозяйственных предприятий.

Так, в период подготовки к посевной кампании генеральный директор и начальник отдела закупок ОАО "Миноблагросервис", злоупотребляя служебными полномочиями в нарушение требований действующего законодательства на системной основе организовали закупку запасных частей к сельскохозяйственной технике (от пленки сенажной упаковочной, ремней, ножей, дисков до двигателей, компрессоров, фрикционов, подбарабаньев и другого оборудования) по завышенной стоимости до 9 раз от цены производителя либо импортера через аффилированную посредническую структуру.

Как отмечают в ГУБЭП МВД, у подозреваемых были реальные возможности закупить запчасти по имеющимся прямым договорам как с государственными, так и с коммерческими производителями (ОАО "МТЗ", ОАО "Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов", РУП "Четырнадцать" и др.), а также первыми поставщиками.

Сумма причиненного ущерба ОАО "Миноблагросервис" и сельскохозяйственным предприятиям Минской области составила почти 500 тыс. рублей.

По материалам Генеральной прокуратуры, ГУБЭП МВД и ОБЭП Минского РУВД следователи УСК по Минской области в отношении генерального директора и начальника отдела закупок ОАО "Миноблагросервис" возбудили уголовное дело за злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере (ч. 3 ст. 424 УК).

Сотрудниками Генеральной прокуратуры и МВД работа по данному направлению продолжается, принимаются комплексные меры по предотвращению криминального посредничества и неконкурентных процедур в целях обеспечения эффективной работы сельскохозяйственных предприятий республики.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 31 мая. Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД и Генеральная прокуратура Беларуси в ходе мониторинга исполнения...
 
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