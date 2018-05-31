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Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в апреле выросло почти на 500 млн долларов

31.05.2018 18:29 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 31 мая. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами за январь—апрель 2018 года составило 1 млрд 560,2 млн долларов США, сообщает Национальный статистический комитет.

По уточненным данным, отрицательное сальдо за январь—март текущего года составило 1 млрд 67 млн долларов (за апрель оно выросло на 493,2 млн). За январь—апрель 2017 года сальдо также было отрицательным — 1 млрд 456,2 млн долларов.

Внешнеторговый оборот страны за четыре месяца нынешнего года составил 22 млрд 779 млн долларов, к уровню января—апреля 2017 года он увеличился на 23,6% в текущих ценах. Экспорт товаров составил 10 млрд 609,4 млн (рост на 25%), импорт — 12 млрд 169,6 млн долларов (рост на 22,4%).

Внешнеторговый оборот со странами ЕАЭС за январь—апрель 2018 года составил 11 млрд 667,2 млн долларов, на 19,1% больше, чем за январь—апрель 2017 года. Экспорт товаров вырос на 10,8% до 4 млрд 437,8 млн, импорт — на 24,8% до 7 млрд 229,4 млн. В торговле с этими странами сальдо было отрицательным в 2 млрд 791,6 млн долларов (в январе—апреле 2017 года — минус 1 млрд 784,9 млн).

Товарооборот с Россией, по данным Белстата, за первые четыре месяца 2018 года составил 11 млрд 358,6 млн долларов (увеличение к уровню января—апреля 2017 года — 18,5%). Экспорт товаров составил 4 млрд 169,9 млн (на 8,8% больше), импорт — 7 млрд 188,7 млн (на 25% больше). Отрицательное сальдо в торговле с Россией составило 3 млрд 18,8 млн против отрицательного в 1 млрд 920,8 млн в январе—апреле 2017 года.

Внешнеторговый оборот со странами Евросоюза за январь—апрель 2018 года составил 5 млрд 838,5 млн долларов, увеличившись к уровню января—апреля 2017 года на 46,2%. Экспорт товаров сложился в размере 3 млрд 571,1 млн долларов (на 66,6% больше), импорт — 2 млрд 267,4 млн (на 22,6% больше). Сальдо в торговле со странами ЕС было положительным и составило 1 млрд 303,7 млн долларов (в январе—апреле 2017 года — положительное в размере 294,2 млн).

В страны вне СНГ объем экспорта в январе—апреле текущего года вырос на 47,6% до 4 млрд 914,4 млн долларов, импорта — вырос на 17,7% до 4 млрд 434,6 млн. В целом товарооборот вырос на 31,7% до 9 млрд 349 млн, а сальдо было положительным — 479,8 млн против отрицательного в размере 438,3 млн долларов в январе—апреле 2017 года.

"Отрицательное сальдо в торговле товарами остается системной проблемой", — ранее заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко в интервью журналу "Директор". Основной вклад (почти 90%) в формирование отрицательного сальдо в 2017 году внес импорт промежуточных товаров, прежде всего энергетических (нефть, газ). "И для такой энергозависимой страны, как Беларусь, вряд ли возможно в ближайшей перспективе выйти на положительное сальдо торговли товарами", — сказал замминистра.

"Поэтому правительством поставлена задача по опережающему наращиванию экспорта услуг, доля которых объективно еще не вышла на оптимальный, соответствующий лучшим мировым стандартам уровень", — отметил чиновник.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 31 мая. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами за январь—апрель 2018 года составило 1 млрд 560,2 млн долларов США, сообщает Национальный статистический...
 
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