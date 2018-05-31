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Экзаменуем застройщиков: в каком жилом комплексе лучшая детская площадка
01.06.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
«А-100 Девелопмент» серьёзно потрудился, чтобы продать квартиры за пределами МКАД. Инфраструктура «Новой Боровой» даст фору любой столичной новостройке. Местные жители прозвали район своеобразной «Зыбицкой», где можно не только жить, но и отдыхать. В жилом квартале района оборудованы воркаут- и спортивные площадки для взрослых, масса комплексов для детей, большая площадь с кофейней и развлечениями. И застройщик на этом не останавливается. Буквально на днях центральную площадь украсили шезлонги-качалки, чтобы мамы могли отдыхать, когда малыши резвятся.
Большинство дворов квартала закрыты от чужих, каждый оборудован своим комплексом развлечений. В свободном доступе две большие площадки для малышей, которые удачно соседствуют с уличными тренажёрами для взрослых. Покрытие площадок атравматическое.
Стоит сказать, что «А-100 Девелопмент» заботится не только об инфраструктуре, но и досуге малышей. Буквально завтра в «Новой Боровой» состоится очередной праздник — «Алиса в стране чудес» с конкурсами, угощениями и сюрпризами для маленьких жителей района.
D3 находится в одном из самых красивых районов столицы, бок о бок с экологическим заказником «Лебяжий» и набережной водохранилища Дрозды. Внутренняя территория комплекса приподнята над землей и безопасна: двор свободен от движения автомобилей, оснащён видеонаблюдением и охраняется. Площадка огорожена калёным стеклом высотой 1,7 метра, что позволяет безопасно любоваться видами на водохранилище. Двор уютный как для взрослых, так и для малышей.
Детское оборудование игровых площадок поставлялось американской компанией Rainbow. Комплексы произведены в США из 100% красного дерева и качественного толстого пластика, стальные элементы покрыты винилом. Для безопасности детей поверхность игровой зоны выполнена из специального прорезиненного цветного покрытия. На уровне двора есть общий санузел, чтобы малыши чувствовали себя комфортно и не отвлекались от игры.
По мере ввода объекта в эксплуатацию дворовая территория расширится. Здесь предусмотрены спортивные площадки для взрослых, лаунж-зона, клуб жильцов. Сдача второй «свечки» намечена на конец года, тогда же введут и вторую зону двора в эксплуатацию.
Застройка жилого комплекса «Вивальди» плотнее, чем хотелось бы, но рядом метро, хорошая парковая зона, богатая инфраструктура. Внутридомовые площадки новостройки выглядят сравнительно просто, однако застройщик возвёл хороший комплекс со стороны сквера и вдали от автомобилей. Там сделали большую детскую и спортивную площадки.
Сквер отделяет детскую зону от интенсивной дороги, а потому площадка не только хорошо оборудованная, но и безопасная. Это излюбленное место отдыха для жителей и «Вивальди», и ближайших многоэтажек.
Одна из удачных детских площадок, на наш взгляд, находится в «Каскаде». Главный развлекательный комплекс квартала расположен возле детского сада и выполнен в виде корабля. Для безопасности малышей эта и другие детские площадки миниполиса возведены на песчаном покрытии. Некоторые из них огорожены сеткой, чтобы дети не могли выскочить на проезжую часть.
Жилой комплекс «Лiпень»
В линейке бюджетных новостроек хочется выделить жилой комплекс «Лiпень», где уже распроданы все квартиры. Здесь оборудована большая детская площадка, которой пользуются не только проживающие в новостройки, но и местные жители. Безопасное покрытие, новые игровые комплексы, современное спортивное оборудование — площадка создаёт достойное впечатление и может соревноваться за звание лучшей в нашей подборке.
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