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Экзаменуем застройщиков: в каком жилом комплексе лучшая детская площадка

01.06.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Экзаменуем застройщиков: в каком жилом комплексе лучшая детская площадка

Жилой комплекс «Новая Боровая»

«А-100 Девелопмент» серьёзно потрудился, чтобы продать квартиры за пределами МКАД. Инфраструктура «Новой Боровой» даст фору любой столичной новостройке. Местные жители прозвали район своеобразной «Зыбицкой», где можно не только жить, но и отдыхать. В жилом квартале района оборудованы воркаут- и спортивные площадки для взрослых, масса комплексов для детей, большая площадь с кофейней и развлечениями. И застройщик на этом не останавливается. Буквально на днях центральную площадь украсили шезлонги-качалки, чтобы мамы могли отдыхать, когда малыши резвятся.

Экзаменуем застройщиков: в каком жилом комплексе лучшая детская площадка
Экзаменуем застройщиков: в каком жилом комплексе лучшая детская площадка
Экзаменуем застройщиков: в каком жилом комплексе лучшая детская площадка
Экзаменуем застройщиков: в каком жилом комплексе лучшая детская площадка
Экзаменуем застройщиков: в каком жилом комплексе лучшая детская площадка
Экзаменуем застройщиков: в каком жилом комплексе лучшая детская площадка

Большинство дворов квартала закрыты от чужих, каждый оборудован своим комплексом развлечений. В свободном доступе две большие площадки для малышей, которые удачно соседствуют с уличными тренажёрами для взрослых. Покрытие площадок атравматическое.

Экзаменуем застройщиков: в каком жилом комплексе лучшая детская площадка
Экзаменуем застройщиков: в каком жилом комплексе лучшая детская площадка
Экзаменуем застройщиков: в каком жилом комплексе лучшая детская площадка
Экзаменуем застройщиков: в каком жилом комплексе лучшая детская площадка
Экзаменуем застройщиков: в каком жилом комплексе лучшая детская площадка
Экзаменуем застройщиков: в каком жилом комплексе лучшая детская площадка
Экзаменуем застройщиков: в каком жилом комплексе лучшая детская площадка

Стоит сказать, что «А-100 Девелопмент» заботится не только об инфраструктуре, но и досуге малышей. Буквально завтра в «Новой Боровой» состоится очередной праздник «Алиса в стране чудес» с конкурсами, угощениями и сюрпризами для маленьких жителей района.

Экзаменуем застройщиков: в каком жилом комплексе лучшая детская площадка

Жилой комплекс D3

D3 находится в одном из самых красивых районов столицы, бок о бок с экологическим заказником «Лебяжий» и набережной водохранилища Дрозды. Внутренняя территория комплекса приподнята над землей и безопасна: двор свободен от движения автомобилей, оснащён видеонаблюдением и охраняется. Площадка огорожена калёным стеклом высотой 1,7 метра, что позволяет безопасно любоваться видами на водохранилище. Двор уютный как для взрослых, так и для малышей.

Экзаменуем застройщиков: в каком жилом комплексе лучшая детская площадка
Экзаменуем застройщиков: в каком жилом комплексе лучшая детская площадка
Экзаменуем застройщиков: в каком жилом комплексе лучшая детская площадка
Экзаменуем застройщиков: в каком жилом комплексе лучшая детская площадка

Детское оборудование игровых площадок поставлялось американской компанией Rainbow. Комплексы произведены в США из 100% красного дерева и качественного толстого пластика, стальные элементы покрыты винилом. Для безопасности детей поверхность игровой зоны выполнена из специального прорезиненного цветного покрытия. На уровне двора есть общий санузел, чтобы малыши чувствовали себя комфортно и не отвлекались от игры.

Экзаменуем застройщиков: в каком жилом комплексе лучшая детская площадка
Экзаменуем застройщиков: в каком жилом комплексе лучшая детская площадка
Экзаменуем застройщиков: в каком жилом комплексе лучшая детская площадка
Экзаменуем застройщиков: в каком жилом комплексе лучшая детская площадка
Экзаменуем застройщиков: в каком жилом комплексе лучшая детская площадка
Экзаменуем застройщиков: в каком жилом комплексе лучшая детская площадка
Экзаменуем застройщиков: в каком жилом комплексе лучшая детская площадка

По мере ввода объекта в эксплуатацию дворовая территория расширится. Здесь предусмотрены спортивные площадки для взрослых, лаунж-зона, клуб жильцов. Сдача второй «свечки» намечена на конец года, тогда же введут и вторую зону двора в эксплуатацию.

Экзаменуем застройщиков: в каком жилом комплексе лучшая детская площадка

Жилой комплекс «Вивальди»

Застройка жилого комплекса «Вивальди» плотнее, чем хотелось бы, но рядом метро, хорошая парковая зона, богатая инфраструктура. Внутридомовые площадки новостройки выглядят сравнительно просто, однако застройщик возвёл хороший комплекс со стороны сквера и вдали от автомобилей. Там сделали большую детскую и спортивную площадки. 

Экзаменуем застройщиков: в каком жилом комплексе лучшая детская площадка
Экзаменуем застройщиков: в каком жилом комплексе лучшая детская площадка
Экзаменуем застройщиков: в каком жилом комплексе лучшая детская площадка
Экзаменуем застройщиков: в каком жилом комплексе лучшая детская площадка
Экзаменуем застройщиков: в каком жилом комплексе лучшая детская площадка
Экзаменуем застройщиков: в каком жилом комплексе лучшая детская площадка

Сквер отделяет детскую зону от интенсивной дороги, а потому площадка не только хорошо оборудованная, но и безопасная. Это излюбленное место отдыха для жителей и «Вивальди», и ближайших многоэтажек.

Экзаменуем застройщиков: в каком жилом комплексе лучшая детская площадка
Экзаменуем застройщиков: в каком жилом комплексе лучшая детская площадка
Экзаменуем застройщиков: в каком жилом комплексе лучшая детская площадка

Миниполис «Каскад»

Одна из удачных детских площадок, на наш взгляд, находится в «Каскаде». Главный развлекательный комплекс квартала расположен возле детского сада и выполнен в виде корабля. Для безопасности малышей эта и другие детские площадки миниполиса возведены на песчаном покрытии. Некоторые из них огорожены сеткой, чтобы дети не могли выскочить на проезжую часть.

Экзаменуем застройщиков: в каком жилом комплексе лучшая детская площадка
Экзаменуем застройщиков: в каком жилом комплексе лучшая детская площадка
Экзаменуем застройщиков: в каком жилом комплексе лучшая детская площадка
Экзаменуем застройщиков: в каком жилом комплексе лучшая детская площадка
Экзаменуем застройщиков: в каком жилом комплексе лучшая детская площадка
Экзаменуем застройщиков: в каком жилом комплексе лучшая детская площадка
Экзаменуем застройщиков: в каком жилом комплексе лучшая детская площадка

Жилой комплекс «Лiпень»

В линейке бюджетных новостроек хочется выделить жилой комплекс «Лiпень», где уже распроданы все квартиры. Здесь оборудована большая детская площадка, которой пользуются не только проживающие в новостройки, но и местные жители. Безопасное покрытие, новые игровые комплексы, современное спортивное оборудование — площадка создаёт достойное впечатление и может соревноваться за звание лучшей в нашей подборке.

Экзаменуем застройщиков: в каком жилом комплексе лучшая детская площадка
Экзаменуем застройщиков: в каком жилом комплексе лучшая детская площадка
Экзаменуем застройщиков: в каком жилом комплексе лучшая детская площадка
Экзаменуем застройщиков: в каком жилом комплексе лучшая детская площадка
Экзаменуем застройщиков: в каком жилом комплексе лучшая детская площадка
Экзаменуем застройщиков: в каком жилом комплексе лучшая детская площадка
Экзаменуем застройщиков: в каком жилом комплексе лучшая детская площадка
Экзаменуем застройщиков: в каком жилом комплексе лучшая детская площадка
 
 
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1 июня отмечается Международный день защиты детей. В связи с этим Realt.by посетил популярные минские новостройки, чтобы узнать, какой застройщик заботится о детях...
 
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