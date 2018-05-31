Экзаменуем застройщиков: в каком жилом комплексе лучшая детская площадка

Жилой комплекс «Новая Боровая»

«А-100 Девелопмент» серьёзно потрудился, чтобы продать квартиры за пределами МКАД. Инфраструктура «Новой Боровой» даст фору любой столичной новостройке. Местные жители прозвали район своеобразной «Зыбицкой», где можно не только жить, но и отдыхать. В жилом квартале района оборудованы воркаут- и спортивные площадки для взрослых, масса комплексов для детей, большая площадь с кофейней и развлечениями. И застройщик на этом не останавливается. Буквально на днях центральную площадь украсили шезлонги-качалки, чтобы мамы могли отдыхать, когда малыши резвятся.