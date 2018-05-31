Маршрут на 11 километров можно проходить в обратную сторону: от финиша до усадьбы.

Для любителей экстрима разработан более длинный маршрут на 18 километров.

— Гости приезжают на финиш, звонят мне и через 10-15 минут мы забираем их на минивэне с прицепом и привозим на турбазу, — дополняет Андрей.

Экскурсия на байдарке на одного человека стоит 10 долларов. В выходные дни в сезон цена может повышаться до 11-12 долларов. Желательно, чтобы на маршрут выходило как минимум 6-8 человек.



