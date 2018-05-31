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"Уха в подарок". Агроусадьба предлагает сплав на байдарках и проживание за 25 долларов в сутки
01.06.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Несколько лет назад хозяин усадьбы Андрей Гладкий купил в живописном месте недалеко от Мяделя дачу для своей семьи. Место понравилось, и спустя несколько лет на базе этого дома он решил сделать агроусадьбу «Узлянка».
Есть своя "изюминка"
— Мы решили разнообразить отдых наших гостей на усадьбе и предложить им свою «изюминку» — покататься на байдарке. Как правило, туристы приезжают к нам на выходные дни. В субботу сразу после завтрака идем на речку, садимся в байдарки и выходим на маршрут. С мая по сентябрь у нас не бывает ни одной группы, которая не захотела бы совершить экскурсию по воде, — рассказывает Андрей.
Разработано три маршрута, но самый популярный — это путешествие на 11 километров по речке Узлянка. Оно рассчитано на 2,5-3 часа. Такое расстояние без проблем проходят как «старички» (люди с навыками езды на байдарках), так и новички. Для тех, кто никогда не сидел в лодке, проводится инструктаж и даже обучение сидеть в лодке и грести. Сделав несколько кругов в заводи, отдыхающие выходят на маршрут.
На турбазе есть полный комплект лодок – одно-, двух- и трехместные. При необходимости, байдарку можно трансформировать и посадить в нее два взрослых человека и два ребенка. Есть детские весла и специальное снаряжение для них.
Речка Узлянка очень извилистая, поэтому на маршруте скучно не будет. Даже если совсем не грести веслами, течение донесет до финиша. На маршруте есть 3 остановки. Можно высадиться на берег и полюбоваться природой, сделать шашлык, порыбачить или просто посидеть у костра, в хорошую погоду позагорать. Поэтому люди уходят на маршрут не на 2-3 часа, а на 4-8 . Мы никому не ограничиваем время, рассказывает хозяин усадьбы.
Маршрут на 11 километров можно проходить в обратную сторону: от финиша до усадьбы.
Для любителей экстрима разработан более длинный маршрут на 18 километров.
— Гости приезжают на финиш, звонят мне и через 10-15 минут мы забираем их на минивэне с прицепом и привозим на турбазу, — дополняет Андрей.
Экскурсия на байдарке на одного человека стоит 10 долларов. В выходные дни в сезон цена может повышаться до 11-12 долларов. Желательно, чтобы на маршрут выходило как минимум 6-8 человек.
В подарок - котелок ухи от хозяина
Усадьба может принять до 27 человек. Отдыхающие живут в гостевом доме, летнем кемпинге, по желанию – в палатках.
В доме круглый год есть холодная и горячая вода, оборудован санузел. Работает французский камин, от которого зимой отапливается дом. В холодное время года включается система обогрева полов.
На небольшой кухне стоит холодильник, есть вся столовая посуда.
Спальные места находятся на втором мансардном этаже.
Дополнительные места есть в кемпинге.
За проживание придется платить отдельно. Первые сутки обходятся человеку в 15 долларов, вторые – в 12 долларов. В будние дни – 12 и 10 долларов соответственно. Если приезжает большая группа людей – 20-22 человека, то предоставляется скидка.
Как правило, гости сами организовывают себе питание. В доме есть летняя терраса с зоной барбекю.
При желании еду можно заказать и у хозяина. Тогда для отдыхающих готовятся блюда национальной белорусской кухни.
— Кухарю я сам. Много блюд готовлю на огне. Еда получается очень вкусная, и люди едят ее с удовольствием, — рассказывает Андрей.
Питание в сутки на человека стоит 30-35 рублей.
— На выходные дни до конца лета усадьба уже полностью забронирована. Но в будние дни мы рады видеть у себя любую компанию, даже из двух или трех человек, — говорит владелец усадьбы.
На турбазе есть еще одна «фишка» – настоящая русская баня по-черному. Она топится 6-7 часов только ольхой и осиной. Температура в ней достигает 70 градусов. После парной можно окунуться в чистой и мягкой воде в Узлянке.
— После бани все отдыхают. Я, по традиции, готовлю для каждой компании котелок ухи, — говорит Андрей.
На турбазе отдыхающие могут поиграть в бадминтон, теннис, волейбол, футбол, покататься на велосипедах, пострелять из пневматического пистолета.
— За 3-4 года у меня на усадьбе не было ни одной плохой компании. Приезжает очень много семейных пар с детьми, можно с собаками. Для детей действуют скидки. Все уезжают довольные и счастливые, — дополняет хозяин. — Есть компании, которые отдыхали на усадьбе уже по 6-8 раз.
Отдых на агроусадьбе среди трех озер
Заехали мы на еще одну агроусадьбу - «На Нарочи». Ее владелец Андрей Летун — минчанин. Сначала купил рядом с Мяделем в деревне Гатовичи дачу, а потом пришла идея открыть усадьбу.
Агроусадьба очень красивая и ухоженная. Ландшафтными работами занимается сам владелец.
Гости приезжают сюда с 2012 года.
— Первые три года клиентов было маловато. Сейчас их достаточно. Но для этого надо много работать, — говорит Андрей.
К хозяйскому дому сделана пристройка, где живут отдыхающие. Также для них построен небольшой гостевой домик с газовым отоплением.
В сутки усадьба может принять до 15 человек. Главное, что притягивает сюда людей, – это вода. В 200 м от дома находится озеро Мястро, в 350 м – озеро Нарочь и в 1,5 км – озеро Белое (рядом с правительственным санаторием «Сосны»).
Одни ищут на отдыхе просто уединения от городской суеты, другие приезжает покататься на велосипедах и роликах, третьи порыбачить, четвертые сходить в лес за грибами и ягодами.
Цены на проживание в сутки в не сезон варьируются от 11 до 20 долларов. Летом цена поднимается до 20 долларов и выше.
Андрей рассказывает, что большинство отдыхающих – минчане. Но полюбили усадьбу и китайцы.
Кроме усадьбы «На Нарочи», в Гатовичах можно отдохнуть и на других усадьбах.
Фото: Павел Садовский
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Во время путешествия по агроусадьбам Мядельщины мы посетили «Узлянку». Главное ее отличие от других усадеб этого региона в том, что она предлагает не просто...
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