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1 июня в Душанбе пройдет заседание Совета глав правительств СНГ
01.06.2018 07:39 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 1 июня. 1 июня в Душанбе под председательством премьер-министра Таджикистан Кохира Расулзода состоится заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.
Как сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ, в проекте повестки дня встречи 14 вопросов, направленных на расширение и углубление взаимодействия в экономической, гуманитарной сферах и других направлениях сотрудничества.
Традиционно заседание будет проходить в двух форматах. В узком составе главы делегаций обменяются мнениями по актуальным вопросам сотрудничества в экономической сфере, обсудят ход переговоров по проекту Соглашения о свободной торговле услугами.
На заседании в широком составе планируется подписать такие документы, как Концепция сотрудничества в области инновационного развития энергетики и разработки передовых энергетических технологий и план первоочередных мероприятий по ее реализации, Соглашение о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности государств – участников СНГ.
Кроме того, участники заседания Совета глав правительств рассмотрят документы, касающиеся сотрудничества в области обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования, распространения документов по межгосударственной стандартизации, в таможенной и инновационной сферах. Будет принят Комплекс совместных действий по профилактике и борьбе с бешенством на период до 2025 года.
В "гуманитарном блоке" на заседании СГП будут рассмотрены положение о съезде учителей и работников образования государств Содружества и Международный молодежный проект "100 идей для СНГ".
Также на заседании Совета глав правительств будет принят ряд решений финансового и кадрового характера.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 1 июня. 1 июня в Душанбе под председательством премьер-министра Таджикистан Кохира Расулзода состоится заседание Совета глав правительств Содружества...
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