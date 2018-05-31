Профессиональный праздник отмечают мелиораторы

3 июня свой профессиональный праздник отмечают работники мелиоративных организаций. О том, с чем встречает эту дату коллектив государственного предприятия «Верхнедвинское ПМС», рассказывает начальник планово-технического отдела Н.Я. ЕРМОЛАЕВА.

— Наше предприятие относительно молодое — создано 1 января 1980 года, в то время оно называлось «Верхнедвинское межрайонное управление осушительных и оросительных систем». Название говорит само за себя – главным направлением работы являлось приведение в порядок земельных участков. Ежегодно мелиораторы возвращали сельскохозяйственным организациям сотни гектаров окультуренных площадей.

В настоящее время на обслуживании предприятия находится 30255 гектаров осушенных земель. Протяженность закрытой сети – 15301 км, открытой (каналов) – 914 км. С течением времени объёмы финансирования работ на мелиоративных объектах сокращались, поэтому пришлось расширять сферу деятельности – занялись строительством, ремонтом зданий и дорог, благоустройством. Сегодня предприятие осуществляет строительство объектов мелиоративного, водохозяйственного, гидротехнического назначения. Ведутся работы по реконструкции мелиоративной системы «Бичиково» в КУПСХП «Освейский», осушение высокоплодородных земель в ОАО «Балины».

Возводим и реконструируем животноводческие помещения для сельхозорганизаций района. В 2017 году работали на строительстве молочно-товарных ферм в н.п. Лавруки ОАО «Соколовщина», Жигули ОАО «Шайтерово», Морозы ОАО «Балины». Среди наших объектов – строительство, капитальный и текущий ремонты ряда значимых сооружений: восстановление естественного гидрологического режима наружного болота Ельня на землях Миорского района, АЗС №67 в г.Верхнедвинске, зданий жилого фонда, отдела статистики и других.

Особенно напряженный для нашей организации текущий год, когда в районе идёт активная подготовка к проведению областных «Дожинок». Выступаем субпод-рядчиками на строительстве главных объектов «Дожинок» — физкультурно-оздоровительного комплекса и 12-квартирного жилого дома, реконструкции площади Юбилейной, строительстве магазина сети «Евроторг», капитальном ремонте жилых домов 150 и 152 по улице Советской.

Верхнедвинские мелиораторы готовы сотрудничать не только с организациями, но и населением – предоставляем услуги строительной техники, быстро и качественно выполняем практически любые работы по ремонту и строительству.

В коллективе, где насчитывается 78 человек, работают высококвалифицированные, опытные специалисты, которым можно доверить любое дело. Мы благодарны руководству района за поддержку и сохранение коллектива. Особая благодарность руководителям сельхозорганизаций за взаимопонимание и долгосрочное сотрудничество.

Поздравляем ветеранов производства и весь коллектив государственного предприятия «Верхнедвинское ПМС»

с профессиональным праздником!

Уважаемые мелиораторы! Ваш труд востребован во все времена, ведь нет ничего важнее, чем возвращать земле плодородие, строить и улучшать условия жизни для людей. Благодаря вашему старанию, добросовестному отношению к делу, трудолюбию ежегодно появляются новые объекты и растёт общее благосостояние.

Благодарим вас за большой вклад в развитие организации, стремление сделать нашу землю богаче и краше.

Крепкого здоровья, семейного благополучия, оптимизма и новых достижений в вашей нелёгкой, но очень нужной людям профессии!

Администрация, профсоюзный комитет государственного предприятия «Верхнедвинское ПМС».