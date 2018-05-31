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Главы правительств СНГ обсуждают в Душанбе проект соглашения о свободной торговле услугами

01.06.2018 09:55 — Новости Экономики | БелТА  
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Главы правительств СНГ обсуждают в Душанбе проект соглашения о свободной торговле услугами
Андрей Кобяков. Фото из архива

1 июня, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств проходит в Душанбе в узком составе, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусскую делегацию возглавляет премьер-министр Андрей Кобяков.

В узком составе руководители правительств стран СНГ обменяются мнениями по актуальным вопросам сотрудничества в экономической сфере, обсудят ход переговоров по проекту соглашения о свободной торговле услугами, а также время и место следующего заседания совета.

Перед заседанием совета руководители правительств стран СНГ встретились с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.-0-

 
 
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1 июня, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств проходит в Душанбе в узком составе, передает корреспондент...
 
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1 июня в Душанбе пройдет заседание Совета глав правительств СНГ
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