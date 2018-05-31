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Покупаем квартиру с местом в гимназии — инфографика о рынке недвижимости для родителей

01.06.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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В апреле на сайтах районных администраций Минска появились списки домов, которые прикреплены к конкретной школе или гимназии. Территориальный признак и раньше определял, куда пойдут «первоклашки», но сейчас влияние адреса регистрации выросло в разы из-за отмены вступительных экзаменов в гимназии. После 4-го класса гимназисты просто перейдут в 5-й класс, а значит свободных мест для ребят из других школ останется в разы меньше. 

Предыстория

До этого года ученик любой школы мог поступить в гимназию после 4-го класса, успешно сдав экзамены. Но в январе вступительные экзамены отменили и сейчас ничего сдавать не нужно — достаточно лишь заявления родителей. На первый взгляд, всё стало проще, но очевидно, что спрос на свободные места в гимназиях будет значительно превышать их количество. Грядущее лето для родителей и работников системы образования обещает быть особенно жарким. 

Чиновники объясняют такое решение созданием равных возможностей для всех учеников, но очевидно, что бренд гимназии и высокая квалификация педагогов останутся сильным «магнитом» для родителей.

Семьи с детьми при покупке или обмене квартиры теперь будут тщательнее изучать, к гимназии относится их новый дом или к обычной школе. Специально для них мы провели анализ такой недвижимости — какая у закрепленных домов возрастная структура и сколько стоят квартиры. 

Вот несколько любопытных фактов

- Две самые «дорогие» гимназии — №24, к которой относится знаменитый дом «У Троицкого», и 50-я гимназия в районе улицы Киселева.

- Гимназии №3, 6 и 7 — имеют самое неоднородное жильё с сильным разбросом цен на квартиры. Здесь и бюджетные «хрущевки», и жильё верхнего ценового сегмента, которое у нас любят называть «элитным». 

- Самый молодой жилфонд располагается у гимназии №43 — всем относящимся к ней домам не более 10 лет.

Помимо возраста домов и цен на квартиры мы также добавили информацию о близости гимназии к метро, криминогенной обстановке и экологии микрорайона. Получился, своего рода, гид по рынку «гимназической» недвижимости для родителей. 

 
Теги: Минск
 
 
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На Западе поиски нового жилья для семей с детьми невозможно представить без тщательного изучения местных школ. Зачастую более престижные школы располагаются в...
 
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