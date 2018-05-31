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Покупаем квартиру с местом в гимназии — инфографика о рынке недвижимости для родителей
01.06.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
В апреле на сайтах районных администраций Минска появились
Чиновники объясняют такое решение созданием равных возможностей для всех учеников, но очевидно, что бренд гимназии и высокая квалификация педагогов останутся сильным «магнитом» для родителей.
Семьи с детьми при покупке или обмене квартиры теперь будут тщательнее изучать, к гимназии относится их новый дом или к обычной школе. Специально для них мы провели анализ такой недвижимости — какая у закрепленных домов возрастная структура и сколько стоят квартиры.
Вот несколько любопытных фактов
- Две самые «дорогие» гимназии — №24, к которой относится знаменитый дом «У Троицкого», и 50-я гимназия в районе улицы Киселева.
- Гимназии №3, 6 и 7 — имеют самое неоднородное жильё с сильным разбросом цен на квартиры. Здесь и бюджетные «хрущевки», и жильё верхнего ценового сегмента, которое у нас любят называть «элитным».
- Самый молодой жилфонд располагается у гимназии №43 — всем относящимся к ней домам не более 10 лет.
Помимо возраста домов и цен на квартиры мы также добавили информацию о близости гимназии к метро, криминогенной обстановке и экологии микрорайона. Получился, своего рода, гид по рынку «гимназической» недвижимости для родителей.
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