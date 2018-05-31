Спасение депрессивных районов зашло в тупик

Четыре года назад государство занялось отстающими районами Могилевской области, планировало сделать их «передовыми», но добиться этого пока не удалось. На днях тема юго-восточных районов Могилевщины обсуждалась в парламенте, и выяснилось, что нынешней региональной политикой недовольны и депутаты, и правительство.





Почему стоит менять региональную политику

В Беларуси наблюдается сокращение численности населения практически во всех регионах, наиболее выразителен этот тренд в юго-восточных районах Могилевской области, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

Так, если за последние 20 лет численность населения Беларуси уменьшилась на 6,8%, то численность населения семи юго-восточных районов Могилевщины с 1998 года сократилось на 30% до 124 891 человек на начало 2018 года.

Четыре года назад, наблюдая печальные тенденции на этой территории, государство поставило задачу восстановить там экономическую активность. Президент тогда на специальном совещании поручал сделать юго-восточные районы Могилевской области «передовыми». Чтобы вдохнуть новую жизнь в депрессивные районы, в 2015 году был принят специальный указ.

Увы, но вопросы развития этих районов до сих пор не решены. Полемика, состоявшаяся на этой неделе в белорусском парламенте, показала, что «народные избранники» не удовлетворены уровнем развития юго-восточных районов Могилевщины, а правительство недовольно региональной политикой в целом.

Работа правительства в регионах «вскрыла пласт проблем региональной экономики», заявил во время встречи с депутатами в минувшую среду первый вице-премьер Василий Матюшевский.

«Необходима новая региональная политика, только так мы остановим отток людей в Минск и областные центры», — отметил Матюшевский.

Причины, по которым стоит менять региональную политику, стали понятны из эмоционального диалога, состоявшегося между первым вице-премьером и депутатом Палаты представителей Татьяной Конончук.

Она напомнила, что вопрос развития юго-восточных районов Могилевской области рассматривался на заседании Совмина, где республиканским органам госуправления было дано поручение к 1 апреля предложить Могилевскому облисполкому не менее одного инвестпроекта для реализации в этих проблемных районах.

«Но на сегодняшний день это поручение не реализовано, потому что из государственных программ невозможно эти проекты финансировать», — констатировала Татьяна Конончук.

Первый вице-премьер попытался объяснить, что, «во-первых, мы существуем в условиях жестких бюджетных ограничений», и возможностей выделять больше директивных кредитов для финансирования госпрограмм нет.

«Во-вторых, сами подходы, когда органы госуправления, то бишь министерства, то есть отраслевые регуляторы должны предложить властям какие-то проекты, не кажется ли вам, что это странно?» — поинтересовался Матюшевский.

Но депутат стояла на своем и вновь напомнила первому вице-премьеру, что поручение, согласно которому госорганы должны были определить инвестпроекты для реализации в юго-восточных районах Могилевской области, не выполнено.

После этого первому вице-премьеру пришлось ответить достаточно откровенно.

«Почему не срабатывают эти поручения? Может, нам подходы нужно менять? Я неслучайно сказал, что одна из точек роста — развитие предпринимательства и раскрепощение деловой инициативы. Мы настолько привыкли к госинвестициям, а потом удивляемся, почему они недостаточно эффективны, почему у нас такой накопленный долг», — подчеркнул Василий Матюшевский.

Кто может спасти белорусские районы?

Белорусские экономисты считают оправданным решение правительства ограничить выдачу районам директивных кредитов.

«Проблема ведь не в том, что государство отказывается финансировать окупаемые проекты. Правительство сегодня не хочет тратить госресурсы на проекты, в отдаче которых не уверено, и такой подход абсолютно оправдан», — полагает научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Олег Мазоль.

По мнению эксперта, чтобы стимулировать развитие деловой активности в регионах, государству нужно не инвестпроекты, определенные сверху, финансировать, а создавать бизнес-инкубаторы. «Они могут стать стартовой площадкой для начинающих предпринимателей в регионах», — считает Олег Мазоль.

Когда речь идет о стимулировании деловой инициативы в регионах, продолжает экономист, ставку нужно делать в первую очередь на национальный бизнес, а не на привлечение иностранных инвесторов.

«Возможны исключения, но в целом сложно представить, что иностранные инвесторы придут поднимать белорусские районы и реализовывать там инвестпроекты, доходность которых вряд ли будет высокой. Поэтому, стимулируя деловую активность в регионах, в первую очередь нужно ориентироваться на своих граждан», — убежден Олег Мазоль.

Согласен с таким мнением и заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации Георгий Гриц. «Ставку нужно делать на развитие национального бизнеса в регионах», — полагает эксперт.

Правда, добавляет он, пока действия местных властей скорее подавляют частную инициативу в регионах, чем ее стимулируют.

«В последние годы местные власти получили право и увеличили в 2,5 раза ставки имущественных налогов (на недвижимость и землю). О каком привлечении инвестиций в регионы после этого можно вести речь?» — задал риторический вопрос в беседе с корреспондентом БелаПАН Георгий Гриц.

Опросы малых и средних предприятий, которые проводятся по всей стране, также свидетельствуют о том, что частный сектор видит серьезные барьеры на пути своего развития.

«Отсутствие независимости судов как барьер для развития бизнеса в 2013 году воспринимало 2% опрошенных малых и средних предприятий, а в 2018-м — 20%», — констатировал на этой неделе директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик, выступая на заседании рабочей группы, которая занимается оценкой соответствия Беларуси принципам европейского Акта о малом бизнесе.

Упомянутая динамика, считает эксперт, стала следствием того, что в последние годы на фоне рецессии ухудшилась платежеспособность госпредприятий, и частные компании обращались в суды для взыскания долгов у госсектора.

«Видимо, не увидев в судебных решениях справедливости, частный бизнес все чаще в последние годы стал выражать недовольство судебной системой и произвольной трактовкой законодательства органами власти»,— предполагает эксперт.

В общем, пока фон для работы не только для иностранных, но и для национальных предпринимателей вряд ли можно считать удовлетворительным. Поэтому вопрос о том, кто будет спасать депрессивные районы, остается открытым.