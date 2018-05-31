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Лукашенко назначил новым главой Госинспекции бывшего начальника ОСАМ
01.06.2018 13:31 — Новости Экономики | Tut.by
Александр Лукашенко согласовал назначение нового начальника Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси, передает
Данную структуру возглавит Юрий Тертель, который до настоящего времени являлся начальником Отдельной службы активных мероприятий (ОСАМ) или так называемого пограничного спецназа. Он присутствовал сегодня на мероприятии во время посещения президентом пограничной заставы «Дивин» в Кобринском районе.
Обращаясь к Юрию Тертелю, Александр Лукашенко подчеркнул, что в госинспекции необходимо навести железный порядок.
Напомним, о том, что с Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира нужно «посерьезнее разобраться», Александр Лукашенко заявил 24 апреля, обращаясь с посланием к народу и парламенту.
«Обнаглели до такой степени, что браконьеры — рыболовы и охотники — там уже появились, как это было прежде. И один случай произошел, оперативники мне доложили как шутку. Просто стыдобища!
В начале мая глава Госинпекции Сергей Новиков и его заместитель Александр Дунькович
В КГБ
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Обращаясь к Юрию Тертелю, Александр Лукашенко подчеркнул, что в госинспрекции необходимо навести железный порядок.
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