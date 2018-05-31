Лукашенко назначил новым главой Госинспекции бывшего начальника ОСАМ

Александр Лукашенко согласовал назначение нового начальника Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси, передает БЕЛТА .

Данную структуру возглавит Юрий Тертель, который до настоящего времени являлся начальником Отдельной службы активных мероприятий (ОСАМ) или так называемого пограничного спецназа. Он присутствовал сегодня на мероприятии во время посещения президентом пограничной заставы «Дивин» в Кобринском районе.

Обращаясь к Юрию Тертелю, Александр Лукашенко подчеркнул, что в госинспекции необходимо навести железный порядок.

Напомним, о том, что с Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира нужно «посерьезнее разобраться», Александр Лукашенко заявил 24 апреля, обращаясь с посланием к народу и парламенту.

«Обнаглели до такой степени, что браконьеры — рыболовы и охотники — там уже появились, как это было прежде. И один случай произошел, оперативники мне доложили как шутку. Просто стыдобища! Загружают фуру рыбы уже, наверное, полудохлой и в Минске по адресам развозят. Адреса мне на стол положили. И откуда информация? Обычный водитель, который это вез, мат-перемат, говорит, да сколько можно, у меня уже машина, говорит, растопырилась, разваливается от этого груза. (…) Я уже забыл, когда спал. Почти процитировал полностью. Вы что, с ума там посходили? Или мне принимать жестокие меры, как в первые годы своей жизни президентской?» — рассказал президент.

В начале мая глава Госинпекции Сергей Новиков и его заместитель Александр Дунькович освобождены от занимаемых должностей за непринятие мер по пресечению правонарушений и фактов коррупции в подведомственных организациях.

В КГБ рассказали о нарушениях в Госинспекции. По версии следствия, должностные лица покровительствовали браконьерам, предупреждали их о рейдах, а часть рыбы, которую получали от незаконных рыбаков, передавали своему шефу в Минск. Сейчас три руководителя инспекции находятся за решеткой, им предъявлено обвинение по ст. 430 УК (Получение взятки).