ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко назначил новым главой Госинспекции бывшего начальника ОСАМ

01.06.2018 13:31 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Александр Лукашенко согласовал назначение нового начальника Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси, передает БЕЛТА.

Данную структуру возглавит Юрий Тертель, который до настоящего времени являлся начальником Отдельной службы активных мероприятий (ОСАМ) или так называемого пограничного спецназа. Он присутствовал сегодня на мероприятии во время посещения президентом пограничной заставы «Дивин» в Кобринском районе.

Обращаясь к Юрию Тертелю, Александр Лукашенко подчеркнул, что в госинспекции необходимо навести железный порядок.

Напомним, о том, что с Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира нужно «посерьезнее разобраться», Александр Лукашенко заявил 24 апреля, обращаясь с посланием к народу и парламенту.

«Обнаглели до такой степени, что браконьеры — рыболовы и охотники — там уже появились, как это было прежде. И один случай произошел, оперативники мне доложили как шутку. Просто стыдобища! Загружают фуру рыбы уже, наверное, полудохлой и в Минске по адресам развозят. Адреса мне на стол положили. И откуда информация? Обычный водитель, который это вез, мат-перемат, говорит, да сколько можно, у меня уже машина, говорит, растопырилась, разваливается от этого груза. (…) Я уже забыл, когда спал. Почти процитировал полностью. Вы что, с ума там посходили? Или мне принимать жестокие меры, как в первые годы своей жизни президентской?» — рассказал президент.

В начале мая глава Госинпекции Сергей Новиков и его заместитель Александр Дунькович освобождены от занимаемых должностей за непринятие мер по пресечению правонарушений и фактов коррупции в подведомственных организациях.

В КГБ рассказали о нарушениях в Госинспекции. По версии следствия, должностные лица покровительствовали браконьерам, предупреждали их о рейдах, а часть рыбы, которую получали от незаконных рыбаков, передавали своему шефу в Минск. Сейчас три руководителя инспекции находятся за решеткой, им предъявлено обвинение по ст. 430 УК (Получение взятки).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обращаясь к Юрию Тертелю, Александр Лукашенко подчеркнул, что в госинспрекции необходимо навести железный порядок.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Спасение депрессивных районов зашло в тупик
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика